TOBB, 2026'da 289 Fuar Düzenleyecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılında 289 fuar düzenleyeceğini duyurdu. En yoğun fuar programı ekim ayında gerçekleştirilecek. Fuarların en çok İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

TOBB 2026 Yılı Fuar Takvimi'ni yayımladı. Türkiye genelinde önümüzdeki yıl 96'sı uluslararası olmak üzere 289 fuarın yapılacağını duyurdu. TOBB, 2026 yılında en yoğun fuar programını 52 fuarla ekim ayında düzenleyeceğini belirtti. Mart ayında 24 fuar, nisan ayında 41, eylül ayında 41, kasım ayında 31 fuar düzenleneceği duyuruldu.

En fazla fuar İstanbul'da

TOBB, yurt içinde en fazla fuar düzenleyeceği 5 ili de açıkladı. Sırasıyla İstanbul'da 155, İzmir'de 25, Antalya'da 24, Ankara'da 19 ve Bursa'da 14 fuar düzenlenecek. Bunun yanı sıra önümüzdeki yıl, eğitim sektöründe de 42 fuar düzenleneceğini belirten TOBB, tarım ve hayvancılık sektöründe 27, gıda sektöründe 17, diğer alanlarda 16, mobilya sektöründe ise 12 fuar düzenleneceğini belirtti. - ANKARA

