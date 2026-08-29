Sarp Sınır Kapısı'nda TIR şoförlerinin çilesi bitmiyor: 'Kazanamıyoruz, devlet çözüm bulsun'

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Türkiye- Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmeye çalışan TIR şoförleri, gümrük işlemlerindeki yavaşlık, park alanı yetersizliği ve artan akaryakıt fiyatlarından şikayet etti. Bir TIR şoförü, "Yakıt zamlarının bize çok zararı var. Hiçbir şekilde para kazanamıyoruz. Devletin buna bir çözüm bulması lazım" dedi. TIR şoförü Cabbar İshak ise "Ayda bir kere Azerbaycan- Türkiye işi yapıyoruz. Bir asgari ücretle talim ediyoruz. Başka bir gelirimiz yok" diye konuştu.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçmeye çalışan TIR şoförleri, uzun kuyruklar, artan yakıt maliyetleri ve yurt dışında yaşadıkları sorunlarla boğuştuklarını, eskisi kadar para kazanamadıklarını dile getirdi.

"ESKİDEN DE KAZANMIYORDUK, ŞİMDİ DE"

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmeye çalışan bir TIR şoförü, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Durumlar hiç iyi değil. Mesela en büyük sorun, biz frigocuyuz. Örneğin 1. parka bizi almıyorlar, 2. parka geliyoruz. Dozvola almak için tekrar 1. parka yayan gidiyoruz. Bazen gece oluyor, bazen çekiciyi söküp gidiyoruz. Yakıt fiyatlarına gelen zamların bize çok zararı var. Hiçbir şekilde para kazanamıyoruz. Yani eskiden de firmalar kazanmıyordu, şimdi de kazanmıyorlar. Devletin buna bir çözüm bulması, el atması lazım. Örneğin, ben şu an yurt dışından geldim Türkiye'ye. Türkiye'ye mazotsuz geliyoruz. Şimdi Kapıkule'den dışarıya çıktıkları zaman KDV'siz mazot alıyorlar ya. Türkiye'ye girişte de nakliyeciye KDV'siz mazot verseler güzel olacak. Çok iyi olacak. Paramızı sağa sola kaptırmayacağız."

"GÜMRÜKLER ÇALIŞMIYOR, SIKINTI DİZ BOYU"

Başka bir TIR şoförü Cabbar İshak ise şunları kaydetti:

"İşler berbat. Çok sıcak. Gümrükler çalışmıyor, sıkıntı diz boyu. Çok yavaş çalışıyor. Vallahi kazanamıyoruz. Şu anda ayda bir kere Azerbaycan-Türkiye işi yapıyoruz. Herhangi bir gelirimiz de yok, paramız da yok. Bir asgari ücrete talim ediyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Şu anda Özbekistan'a yük taşıyorum. Hemen hemen iki aydır eve de gitmiyorum. Özellikle mesela bu Gürcistan tarafı, Azerbaycan tarafında çok sorunlar var. Azerbaycan tarafı çok böyle bekletiyorlar, sıkıntı çıkarıyorlar. Çok bekletiyorlar. Mesela parklarda yer bulamıyoruz. Parklarda yer bulamadığımız için mecbur yolun kenarına çekmek zorunda kalıyoruz. Onun için Azerbaycan polisi de gelip ceza yazıyor. Çok ağır cezaları var. Ödemekte de sıkıntı çekiyoruz."

Bir TIR şoförü de yaşadıkları sorunlara tepki göstererek, "İşler iyi değil. Görüyor musun rezilliği" dedi.

Kaynak: ANKA