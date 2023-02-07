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Tip Samsun İl Başkanı Özçelik: "Hatay'a, Yardım Kolilerini ve Gönüllülerimizi Göndermek İstiyoruz. Fakat Atakum Kaymakamlığı Engel Olmak İstiyor"

Yerel Haberler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Samsun İl Başkanı Ümit Özçelik ise Atakum Belediyesinin toplanan yardımların ulaştırılmasına engel olduğunu iddia etti. Özçelik, “Afet bölgesine, Hatay’a; yardım kolilerini ve gönüllülerimizi göndermek istiyoruz. Fakat Atakum Kaymakamlığı, bu yapılan işe engel olmak istiyor. Halka şu anda kolluk güçleriyle baskı uygulamaya çalışıyor” dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Samsun İl Başkanı Ümit Özçelik ise Atakum Belediyesinin toplanan yardımların ulaştırılmasına engel olduğunu iddia etti. Özçelik, "Afet bölgesine, Hatay'a; yardım kolilerini ve gönüllülerimizi göndermek istiyoruz. Fakat Atakum Kaymakamlığı, bu yapılan işe engel olmak istiyor. Halka şu anda kolluk güçleriyle baskı uygulamaya çalışıyor" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Samsun İl Başkanı Ümit Özçelik, Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi önünde, toplanan yardımların gönderilmesine Atakum Kaymakamlığı tarafından engel olunduğunu iddia etti.

"KİM NE DERSE DESİN YARDIMLARIMIZ DEPREM BÖLGESİNE ULAŞACAK"

Ümit Özçelik, "Şu an biz Türkiye İşçi Partisi olarak, afet bölgesine Hatay'a, yardım kolilerini ve gönüllülerimizi göndermek istiyoruz fakat Atakum Kaymakamlığı, bu yapılan işe engel olmak istiyor. Yasal olarak elinde bir yetki olmamasına rağmen Atakum Belediyesine ve halka şu anda kolluk güçleriyle baskı uygulamaya çalışıyor. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak, Atakum kaymakamlığının bu yaptığı işi tanımıyoruz. Biz burada oluşturduğumuz kolileri yardım bölgelerine göndereceğiz. Bundan da hiçbir geri adım atmayacağız. Bunu tüm Türkiye kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyun lütfen" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

İşçi Partisi Türkiye Samsun Hatay Yerel Haberler

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