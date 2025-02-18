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Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'da Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'da Fahiş Fiyat Denetimi
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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere yönelik haksız ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, restoran ve kafelerde tarife ve fiyat listeleri kontrol edildi. Uygunsuzluk tespit edilmedi, denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelere "Haksız ve Fahiş Fiyat" denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerine devam etti.

48 ekip, yaklaşık 105 kişi 28 ilçede denetim yapıyor. Bakanlık ekipleri, bu çerçevede İstanbul'daki restoran ve kafeleri denetledi. Restoranlarda, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le zorunlu hale getirilen, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulmasına ilişkin denetim yapıldı. İstanbul'un Bakırköy ilçesi Florya Mahallesi'ndeki işletmelerde menü ve tarifeleri tek tek kontrol edildi. İncelemeler çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilmedi. Denetimler ile tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilenmesi sağlanarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini bildiren Bakanlık ekipleri, denetimlerin ramazan ayında da devam edeceği bilgisini verdi.

Denetimden memnun olduğunu dile getiren Restoran Müdürü Fırat Yılmaz " Fiyatları bariz şekilde tutup, yüksek gösteriliyor. girişteki menülerin fiyatları bakıldı. Masadaki müşterilere sunulan menülerdeki fiyatlara bakıldı. Bire bir tutuyor mu, fiyatlar aynımıdır diye. Çok güzel denetleme yapılıyor. denetimlerin arttırılmasını diliyoruz. Bu şekilde denetlemelerle art niyetli esnafların yok etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Restorantın Mali İşler Sorumlusu Burak Şengül ise, "Hazırlıydık, sürekli hazırız sadece biraz yoğunluğumuz vardı. Bizde zaten pos çıkartıyoruz. Menüye zam yapacağımız zaman. Posa göre belli bir aralık var fiyatı belirleyebileceğimiz ona göre fiyatı belirliyoruz. Ramazan Ayı'nda fiyatımız artmayacak sadece fix menü belirliyoruz. Fix menü yaptığımızda içerisine ekstra ürünlerde ekliyoruz. Ekstra ürünlerin fiyatlarına bakıldığında yine aynı fiyata gelecek, ekstra ücret alınmayacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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