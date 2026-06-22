Bakan Bolat: Otomotiv Sektörü 41,5 Milyar Dolar İhracatla Rekor Kırdı

Girişim Sermayesi-Otomotiv İçin Yatırım Fonu Lansmanı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "55 yılda Türk otomotiv sektörü hızla büyümüş, son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olmuştur. Sektörel olarak geçen yılı da 41,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştır. Bu rakam, geçen yılki 273,3 milyar dolarlık toplam mal ihracatımızın yüzde 15'i civarındadır. Türkiye, dünyada toplam yıllık araç üretiminde 13'üncü sıraya yükselmiştir. Avrupa'da 5'inci büyük üretici ülke konumundadır. Avrupa'da ticari araç üretiminde de bazen ikinci, bazen birinci sırada yer almaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Girişim Sermayesi - Otomotiv İçin Yatırım Fonu Lansmanı'na katıldı. Lansmana Bolat'ın yanı sıra, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile iş adamları katıldı. Programda, otomotiv sektörü ve altyapısı, teknoloji tabanlı girişimciliğin dış ticarete etkisi ile girişim sermayesi ve yatırım fonu konularından bahsedildi.

Türk otomotiv sektörü 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olmuştur

Türkiye dünyada yıllık araç üretiminde 13'üncü sıraya yükselmiştir

Türkiye'nin dünyada yıllık araç üretiminde 13'üncü sıraya yükseldiğini belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Yaklaşık 55 yılda Türk otomotiv sektörü hızla büyümüş, son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olmuştur. Sektörel olarak geçen yılı da 41,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştır. Bu rakam, geçen yılki 273,3 milyar dolarlık toplam mal ihracatımızın yüzde 15'i civarındadır. Türkiye, dünyada toplam yıllık araç üretiminde 13'üncü sıraya yükselmiştir. Avrupa'da 5'inci büyük üretici ülke konumundadır. Avrupa'da ticari araç üretiminde de bazen ikinci, bazen birinci sırada yer almaktadır. Otobüs ve hafif ticari araç segmentinde ise Avrupa'da birinci konumdadır. Bizi liderlik konumuna taşıyan, geleceğin mobilite dünyasına hazırlayan başarının sırrında üç önemli faktör yer almaktadır. Birincisi güçlü altyapı ve yan sanayinin varlığı, ikincisi üretim kapasitesi ve ihracat gücü, üçüncüsü de nitelikli iş gücü, güçlü mühendislik kabiliyeti ve teşebbüs gücüdür" ifadelerini kullandı.

"Dünya ülkeleri Türkiye'nin üretim gücünü göz ardı etmemelidir"

Türkiye'nin Avrupa'yla ticaretine ve küresel ölçekteki ticari başarısına değinen Bolat, "Dünyada iki tane önemli gelişim var. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Bu iki önemli büyük dönüşüm, otomotiv endüstrisinde de önemli dönüm noktaları, kırılma noktaları ve meydan okumaları beraberinde getirmektedir. Türkiye yaklaşık 1 milyon 400 bin,1 milyon 500 bin yıllık üretime ve aynı miktarda da aşağı yukarı yıllık araç satışının olduğu bir pazara sahiptir. Hiçbir dünya ülkesi bu anlamda Türkiye'nin üretim gücünü ve tüketim gücünü göz ardı etmemelidir. Bu anlamda bizim Avrupa Birliği ile 233 milyar dolarlık yıllık dış ticaretimiz bulunmaktadır. Geçen yıl bunun yaklaşık dörtte biri, yani yüzde 25'i otomotiv sanayisinden gelmiştir. Hedeflerimizden birisi adet bazında ihracatı artırma çabası yanında, ürettiğimiz ürünlerin kilogram başına düşen birim ihraç değerini de yükseltmektir" şeklinde konuştu.

"Tedarik hizmet sürecinde finansal ve stratejik destek sağlamak"

Fonun amacının tedarik hizmet sürecine destek sağlayacağını söyleyen Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı'mızın gözetiminde OİB Mobility İnovasyon Fonu, diğer adıyla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuş oldu. Bunun hedefi, üretim tedarik hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamaktır. İkinci hedefi, AR-GE ve tasarım faaliyetlerine yoğunlaşmış start-up'lar ile AR-GE ve tasarım odaklı teknoloji girişimleriyle otomotiv sanayimiz arasında destekleyici bağlar kurmaktır. Bununla birlikte yeni fikir ve gelişimlerin ihtiyaç duyduğu kritik finansal destekleri sağlayabilmeyi amaçladık" ifadelerini kullandı.

"Bir nevi kuluçka merkezi gibi olacaktır"

İnovasyon Fonu'nun kuluçka merkezi işlevi göreceğini aktaran Bolat, "OİBventure Mobilite İnovasyon Fonu, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyon ve gözetimiyle Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası iş birliğiyle kuruldu. Mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzü, yeni parlak ve başarılı fikirlere sahip start-up'ların gelişmesi ve güçlenmesiyle geliştirmek olacaktır. Bir nevi kuluçka merkezi gibi olacaktır. OİBventure ile OİB'in üretim ve sanayi gücü, Türkiye Kalkınma Fonu'nun akıllı finansal uzmanlığını birleştirmek suretiyle benzersiz bir girişim ekosistemini meydana getirmeyi amaçlıyoruz. Akıllı araç ve sürüş alanı, otomobil, mobilite yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş, yeni nesil akıllı ulaşım çözümleri gibi elektrikli araç ekosistemini desteklemek, yeşil dönüşüm ve sıfır emisyon hedeflerini destekleyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı