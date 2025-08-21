THY ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Türk Sporuna Destek Protokolü

Türk Hava Yolları (THY) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Türk Sporuna Destek" iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Onların güçlü kanatları, sporcularımızın başarılarına yeni ufuklar açacaktır. Bu iş birliği, kurumlarımızın el ele verdiğinde neler başarabileceğinin en somut göstergesidir. Bugün imzalanan bu protokol geleceğin şampiyonlarını yetiştirme yolunda çok kıymetli bir adımdır" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Türk Sporuna Destek" iş birliği protokolü imzalandı. THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bakanlığa bağlı 63 federasyonun başkan ve yöneticileri ile THY üst yönetimi katıldı. Protokol kapsamında, federasyonlara bağlı sporcuların yurt içi ve yurt dışında düzenlenen müsabakalara ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Sporun ülke tanıtımında ve kültürel etkileşimde oynadığı rolün bilinciyle yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Türk Hava Yolları, son 20 yılda futboldan su topuna, basketboldan atletizme kadar birçok branşta Türk sporuna 200 milyon doların üzerinde destek sağladı. Yeni protokol ile bakanlığa bağlı federasyonların ulaşım ihtiyaçları tek çatı altında toplanarak, sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha etkin, güçlü ve güvenli bir şekilde temsil edileceği belirtildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Bugün, Türk Hava Yolları ile imzaladığımız protokol çerçevesinde spor federasyonlarımıza büyük bir destek sağlıyoruz. Bir yıl boyunca, federasyonlarımızın ihtiyaçlarına göre belirlenecek uçuşlar için ücretsiz bilet desteği gerçekleştirilecektir. Bu sayede, federasyonlarımızın üzerindeki ulaşım yükü kısmen hafifletilmiş olacak. Ayrıca Türk sporunun güçlü ilerleyişine de çok kıymetli bir katkı sunulmuş olacak. Sporcularımız yeni tecrübelere ve başarılara doğru yol alırken bu anlamlı desteğin de değerini hissedeceklerdir. Onlar, al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırırken bize ve tüm kurumlarımıza düşen sporcularımızın yolunu açmak, onlara katkı sunmaktır. Burada gerçekleşen her yolculuk, aynı zamanda gençlerimizin hayallerine atılan bir imzadır. Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu, göğsünde ay yıldız taşıyan sporcularımızı bu yıl da gururla taşıyacak. Türk Hava Yolları'na bu vizyoner desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların güçlü kanatları, sporcularımızın başarılarına yeni ufuklar açacaktır. Bu iş birliği, kurumlarımızın el ele verdiğinde neler başarabileceğinin en somut göstergesidir. Bugün imzalanan bu protokol; geleceğin şampiyonlarını yetiştirme yolunda çok kıymetli bir adımdır. Milletimize, gençlerimize ve spor camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Uçuş ağımızın gücüyle sporda sınırların aşılmasına katkı sağlıyoruz"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise, "Türk Hava Yolları olarak, ülkemizi gökyüzünde gururla temsil ederken, sporun birleştirici gücüne de gönülden inanıyoruz. Uçuş ağımızın gücüyle sporda sınırların aşılmasına katkı sağlıyoruz. Sporcularımızın her başarısında onların yanında olmak, milli bir sorumluluk ve büyük bir gurur kaynağıdır. Bu iş birliği ile Türk sporunu uluslararası arenada daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL