THY'de İş Kazası: Bir Çalışan Hayatını Kaybetti

THY'de İş Kazası: Bir Çalışan Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Sabiha Gökçen Yerleşkesi'nde yaşanan iş kazasında bir çalışanın hayatını kaybettiğini açıkladı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde yaşanan iş kazasına ilişkin, "Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.'nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, aylardır istediği futbolcuyu başka takıma kaptırdı

Taraftarın aylardır istediği futbolcu başka takımla anlaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.