Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, Migros işçileri ile yaptığı basın açıklamasında, "Burada, Migros işyerlerinde yaşanan ve defalarca yetkili makamlara taşımamıza rağmen çözümsüz bırakılan insanlık dramlarını, işçilerin maruz kaldığı baskıları ve sendikal mücadelemizin önüne çıkarılan engelleri kamuoyuyla paylaşmak için bulunuyoruz. Çünkü artık mesele yalnızca ücret meselesi değildir. Mesele insan onurudur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (TEZ-KOOP-İŞ) Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, Migros çalışanlarıyla yaptığı basın açıklamasında düşük ücretler, artan iş yükü ve sendikal baskılar değindi.

Sayın, Migros işyerlerinde yaşandığını öne sürdüğü olumsuz çalışma koşulları ve hak ihlallerinin, çalışanların sağlık ve aile yaşamlarını etkileyen uygulamalara dönüştüğünü, sendikal mücadelenin önüne engeller çıkarıldığını savundu.

Yaşananların yalnızca ücret ile ilgili olmadığını dile getiren Sayın, "Bugün burada yalnızca Migros işçilerinin açlık sınırına dayanan ücretlerini, yarı yarıya daraltılan kadrolarını, iki katına çıkan iş yüklerini ve gasp edilen sendikal haklarını konuşmak için bulunmuyoruz. Bugün burada, Migros işyerlerinde yaşanan ve defalarca yetkili makamlara taşımamıza rağmen çözümsüz bırakılan insanlık dramlarını, işçilerin maruz kaldığı baskıları ve sendikal mücadelemizin önüne çıkarılan engelleri kamuoyuyla paylaşmak için bulunuyoruz. Çünkü artık mesele yalnızca ücret meselesi değildir. Mesele insan onurudur. Mesele vicdandır. Mesele işçinin yaşam hakkıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA