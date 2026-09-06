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TESK'ten Orta Vadeli Program'a Destek

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hakkında değerlendirmelerde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilmesi, mali disiplinin korunması, üretim ve istihdamın artırılması hedeflerini son derece önemli buluyoruz. Ekonomimizin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını ortaya koyan programın, elde edilen kazanımların kalıcı refah artışına dönüşmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Bu süreçte ekonomimizin temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi büyük önem taşıyor. Esnafımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması, girdi ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, üretim ve ticaret gücünün artırılması ve haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik hedeflerimize ulaşmamızda önemli katkı sağlayacaktır. Üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan esnaf ve sanatkarlarımız güçlendikçe ülkemizin ekonomik dayanıklılığı da artacaktır. Orta Vadeli Program'ın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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