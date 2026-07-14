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TESK Başkanı Palandöken: 15 Temmuz, milletimizin eşsiz kararlılığının simgesidir

TESK Başkanı Palandöken: 15 Temmuz, milletimizin eşsiz kararlılığının simgesidir
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında yayımladığı mesajda, milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını belirterek şehitleri rahmetle andı, gazilere sağlık diledi. Esnaf ve sanatkarların da o gece meydanlarda yer aldığını vurgulayan Palandöken, ahilik ruhuyla birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıkmak adına gösterdiği eşsiz kararlılığın simgesidir" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "15 Temmuz, milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıkmak adına gösterdiği eşsiz kararlılığın simgesidir. 10 yıl önce yaşanan hain darbe girişimi karşısında milletimiz tek yürek olmuş, devletine ve demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir birlik ve beraberlik örneği göstermiştir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Milletimizin yazdığı bu destan, gelecek nesillere bırakılmış en önemli demokrasi miraslarından biridir" ifadelerine yer verdi.

"Milli iradeden vazgeçmeyeceğiz"

15 Temmuz gecesinde esnaf ve sanatkarların da millet iradesine sahip çıkmak için meydanlarda yer aldığını belirten TESK Başkanı Palandöken, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin cesareti sayesinde başarısızlığa uğratılmıştır. O gece Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi esnaf ve sanatkarlarımız da iş yerlerini, kazançlarını ve günlük telaşlarını bir kenara bırakarak vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Ahilik kültüründen aldığı dayanışma ruhuyla hareket eden esnafımız, sadece ekonomik hayatın değil, milli birlik ve beraberliğin de en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz'da ortaya konulan bu ortak duruş, milletimizin hiçbir şart altında bağımsızlığından ve milli iradesinden vazgeçmeyeceğinin en açık göstergesidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü milletçe aynı inanç ve kararlılıkla idrak ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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