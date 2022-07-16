Terme nöbeti bırakmadı

Samsun'un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi. 15 Temmuz ruhuyla Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan Termeliler ilk gün gibi yine tek yürek oldu.

Terme'de 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 6. yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikler kapsamında İlçe Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Ozan Has ve ilçe protokolü şehitlerin kabristanlığını ziyaret etti. Tarihi Pazar Camisi'nde şehitler için okunan Mevlid-i Şerif programına katılan protokol, Termeli 15 Temmuz Gazisi Cihan Korkmaz ve ailesini ziyarette bulundu.

Demokrasi yürüyüşü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Terme'de 'Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Akşam saatlerinde Termeliler, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na akın etti. Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Ömer Ergül tarafından dua edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Terme Kaymakamı Metin Maytalman, "Ülkemiz bundan 6 yıl önce akla hayale gelmedik bir kabus yaşamıştır. FETÖ'cü teröristler, vatan savunması için halkın vergileriyle alınmış en modern silah ve mühimmatı halkın katliamı için kullanmıştır. Bu şanlı direniş esnasında maalesef polis, asker ve sivil olmak üzere 251 vatan evladı şehit düşmüştür. Öte yandan 2 bin 193 vatandaşımız gazilikle şere'enmişlerdir. 15 Temmuz, milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır. Bu millet hürriyetine sahip çıkan, vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren necip bir millettir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve a'yet diliyorum" dedi.

"15 Temmuz dirilişin ve direnişin sembolüdür"

"Hürriyetine kimsenin kast edemeyeceğini ortaya koyan millet, o gece demokrasi adına dünyaya büyük bir ders vermiştir" diyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimiz, o ihanet dolu 15 Temmuz gecesinde de 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' şiarıyla canını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdı. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur. 15 Temmuz dirilişin ve direnişin sembolüdür. O karanlık geceyi canı pahasına aydınlatan şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Aynı ruh ve aynı heyecanla, aynı şuur ve kararlılıkla bu hiç bitmeyecek onurlu nöbeti tutmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz" diye konuştu.

Sinevizyon gösterisiyle devam eden 'Demokrasi Nöbeti'nde, Muhammed Ali Atik'in sunumuyla 'Katre İlahi Grubu'nun dinletisi gerçekleştirildi. Terme Belediyesi tarafından şehitlerin ruhu için vatandaşlara ikramda bulunuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tutulan 'Demokrasi Nöbeti' ülke genelinde okunan salanın ardından son buldu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel