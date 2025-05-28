Tercan'da Kurbanlık Hayvan Sevkiyatlarına Yoğun Denetim

Tercan'da Kurbanlık Hayvan Sevkiyatlarına Yoğun Denetim
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Kurban Bayramı öncesi Erzincan'ın Tercan ilçesinde, kurbanlık hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimler artırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri, hayvan refahı ve sağlık kontrollerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimler artırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte karayolu üzerinde sıkı kontroller gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, doğu illerinden batıya doğru kurbanlık hayvan sevkiyatı hız kazanırken, Tercan'da denetimler artırıldı. Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan Karayolu üzerinde kolluk kuvvetleriyle birlikte denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Hayvan refahı, sağlık kontrolleri ve belge denetimlerine odaklanan ekipler, özellikle sevk sırasında kurbanlıkların uygun şartlarda taşınıp taşınmadığını titizlikle inceliyor. Kurallara aykırı taşımacılığa karşı cezai işlemlerin uygulandığı kontrollerin bayram öncesinde yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşlara yalnızca veteriner sağlık raporu ve kulak küpesi bulunan hayvanları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, hem halk sağlığının hem de hayvan refahının korunması için denetimlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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