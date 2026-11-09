Tera Holding mağdurunun avukatı 1.2 milyon lira alacak iddiasıyla hacze geldi

Fon soruşturması kapsamında kayyum atanan Tera Holding mağdurlarından bir şahsın, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle icra yoluna başvurduğu iddia edildi. Mağdurun avukatı Emre Burak Onat; holdinge haciz işlemleri için geldiklerini, şirketten 1.2 milyon lira alacaklarının olduğunu öne sürdü.

Fon soruşturması kapsamında kayyum atanan TERA Holding'e yönelik mağdurların hukuk mücadelesi devam ediyor. Son olarak şirket tarafından mağdur edildiği iddia edlen bir şahıs, alacaklarını tahsil edebilmek ve mağduriyetinin giderilmesi amacıyla icra yoluna başvurduğu öne sürüldü. Sürecin ardından haciz işlemini gerçekleştirmek üzere şahsın avukatı Emre Burak Onat ve beraberindeki icra memurları Sarıyer Maslak'ta bulunan Tera Holding'in ana binasına geldi.

"Şirketin araçlarına ve banka hesaplarına haciz koyduk"

Holding önünde konuşan Avukat Emre Burak Onat, "Şu an Tera Holding'e geldik. Ancak içerideki girişteki güvenlikler haciz mahalline bizi geçirmiyorlar. Biz şu anda polis çağırdık. Polislerin gelmesini bekliyoruz. Şu andaki durumumuz budur. Dosya borcu 1.2 milyon liradır. Bu dosyaya icraya geldiğimizde o dosyanın borcu 1.2 milyon liradır. Bizden başka icra dosyaları olduğunu biliyoruz. Önümüzde bir, iki dosya daha var. Daha önce buraya gelmedik. İki hafta önce de bir tespit için gelmişlerdi. Orada farklı bir firmaya geldiler. Biz Tera Holding Anonim şirketine geldik. Farklı bir firma. Dediğim gibi yukarıdaki duruma bakalım. İcra takibimizi biz başlattık, kesinleştirdik. Şirketin araçlarına haciz koyduk. Banka hesaplarına haciz koyduk. Şirketin iki tane son model lüks aracı var. Bunları da haciz ettik ama burada fiili hacze gelerek alacağımızı tahsil etmeye çalışacağız. Bugün bir sonuç bekliyorum. Çünkü bu meblağ küçük, 1.2 milyon lira. Yukarıda menkul malların haciz edilmesi ve satılmasıyla tahsil edilecek bir rakamdır" dedi.

"Biz sadece hızlı hareket ederek aksiyon alanlardanız"

Alacaklılardan sadece biri olarak icra işlemine başvurduklarını belirten Onat, "Araçların yakalanması, satılması, ardından alacakların sırasıyla paylaştırılması gerekiyor. Düşebilir oradan ama o süreç çok daha uzun. ve araçları da sorduk buradalar mı diye. Bir bilgimiz yok dendi. Otoparktakilere de bakacağız. Zaten biliyorsunuz bu konuda binlerce fon mağduru var. Biz sadece hızlı hareket ederek aksiyon alanlardanız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı