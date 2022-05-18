Tepebaşı Belediyesi'nden Açık Havada Yetişkin Yogası - Haberler

Tepebaşı Belediyesi'nin yoga etkinlikleri, açık havada vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor.

Açık havada gerçekleştirilecek yetişkin yogası etkinliği, uzman eğitmenler gözetiminde yapılacak.

Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri, cumartesi günleri saat 10.00'da Özdilek AVM yanındaki koruluk alanda gerçekleştirilecek. Katılımcılar mat ve havlularını kendileri getirecek.

Katılımcılara etkinlik sonrasında kahve ikramı yapılacak.