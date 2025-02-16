Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası Genel Kurulu Yapıldı

Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) 2. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimde, Kanal 23 Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Evliyaoğlu yeniden genel başkan seçilirken, ERTV Genel Müdürü Mustafa Eren ise tekrar genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Türkiye genelindeki televizyonların yönetim kurulu başkanlarını bir araya getiren genel kurula, 30 televizyon kuruluşunun temsilcileri katıldı. Kurulda, televizyon yayıncılığının geleceği, dijitalleşmenin sektöre etkileri ve ekonomik krizlerin medya üzerindeki yansımaları gibi önemli konular ele alındı.

TVSEN Genel Başkanı Yunus Evliyaoğlu, genel kurul öncesinde yaptığı açıklamada, sendikanın son dört yılda önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, medya sektörünün yaşadığı ekonomik zorlukları aşmak için kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Genel kurulda sektörün mevcut sorunları ve dijital dönüşüm süreci detaylı şekilde değerlendirilirken, yeni dönem yol haritası da şekillendi. Oylama sonucunda mevcut başkan Yunus Evliyaoğlu güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçilirken, Mustafa Eren de genel başkan yardımcılığı görevine devam etti. - MALATYA