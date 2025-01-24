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Tekstil Sektöründe İnovasyon İçin TechXtile Challenge Düzenlendi

Tekstil Sektöründe İnovasyon İçin TechXtile Challenge Düzenlendi
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Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği TechXtile Challenge, tekstil sektöründe inovasyon ve girişimciliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Seminerlerde takım çalışması ve sektörün beklentileri ele alındı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen 6. TechXtile Challenge, tekstil sektöründe inovasyon ve girişimciliği teşvik etmeye devam ediyor.

Yarışma kapsamında düzenlenen "Takım/Ekip Çalışması" ile "Yarışmacıların Sektörden Beklentileri" başlıklı seminerler, Proje Koordinatörü Ufuk Batum rehberliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Katılımcılarla etkileşim halinde düzenlenen etkinliklerde Sayın Batum, yarışma sürecinde takım çalışmasının girişimcilikteki kritik önemini, sektörel başarıya olan etkisini ve yarışmacıların beklentilerini ele aldı.

"Bursa sektörel dönüşüm için fırsatlar sunuyor"

Bursa'nın tekstil sektöründeki stratejik önemi ele alınan seminerlerde şehrin güçlü üretim altyapısı ve yenilikçi girişimleri destekleyen ekosistemi, sektörel dönüşüm için büyük bir fırsat olarak değerlendirildi. Katılımcılar, TechXtile Challenge gibi organizasyonların sadece bireysel başarıları değil, aynı zamanda sektörel gelişimi desteklediğini dile getirirken aynı zamanda sektörün yenilikçi fikirler geliştirmesi için bir ekosistem kurma platformu olduğunu vurguladı. Program Koordinatörü Ufuk Batum, "Bursa, tekstil sektörü başta olmak üzere birçok sektörü içinde barındırarak sektörel dönüşüm için fırsat ve girişimcilerin projelerini hem bölgesel hem de uluslararası arenada konumlandırmaları için önemli bir zemin sunuyor" şeklinde konuştu.

Takım çalışmasının gücü ve sektörel inovasyon vurgulandı

Yarışma kapsamında katılımcılara takım çalışmasının önemi ve sektörde fark göstermek stratejilerine dikkat çeken Batum, "Problemleri anlamada ve çözüme ulaşmada ekip çalışmasının etkisi büyük. Yarışma kapsamında takımlar, yatırımcı sunumlarında güçlü bir duruş sergileyebilmeli ve projelerinin pazar içerisindeki yerini net bir şekilde ifade edebilmelidir." dedi. Ayrıca, katılımcılara etkili bir 'Pitch Deck' sunumu hazırlamanın temel prensiplerini aktardı. Batum, "Takım, yalnızca işin teknik tarafını yürütmekle kalmayıp, aynı zamanda yatırımcıların gözünde güven ve stratejik bir uyum sergilemeli. Yatırımcılar için bir takımın sinerjisi ve uyumu, projeye olan inançlarını pekiştiren en önemli unsurlardan biridir. Ayrıca, geliştirilen projelerin inovatif olduğu kadar uygulanabilir ve pazarlanabilir olması da yatırımcıları ikna etmek açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Sektör beklentileri masaya yatırıldı

Seminer programları kapsamında düzenlenen "Yarışmacıların Sektörden Beklentileri" başlıklı oturumda katılımcılar, tekstil sektöründeki yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi, yatırımcılarla daha şeffaf ilişkilerin kurulması ve girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi gibi konular üzerinde durdu. Batum, bu fikirde sektördeki tüm aktörlerin iş birliği içinde olmasının gerekliliğine dikkat çekerek, "Girişimciler kadar yatırımcıların da sektörel dinamiklere uygun bir vizyon geliştirmesi gerekiyor. Bu süreçte yatırımcıların yalnızca finansal destek sağlayıcı olarak görülmemeli, girişimciler ile sektör aktörleri arasında bir köprü kurmak gereklidir. Bu sayede girişimciler, kendilerine uygun değerler taşıyan iş ortaklarıyla daha verimli iş birlikleri geliştirebilir" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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