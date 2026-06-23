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Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerine yönelik denetim

Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerine yönelik denetim
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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki koruma ürünü satış bayilerinde karekod kayıtları, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluğu denetledi. Kaçak ve yasaklı ürünler incelenirken, bayilere ve çiftçilere uyarılarda bulunuldu.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki koruma ürünlerinin güvenli kullanımının sağlanması amacıyla bayilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünü satış bayilerinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde ürünlerin karekod sistemi kayıtları, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluğu incelendi.

Denetimlerde, üretimden son kullanıcıya kadar izlenebilen bitki koruma ürünlerinin kayıt ve takip durumları kontrol edilirken, kaçak ürünler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve kullanımı yasaklanan aktif maddeleri içerebilecek ürünlere yönelik incelemelerde bulunuldu.

Ekipler tarafından bayi yetkililerine mevzuat hakkında bilgilendirme yapılırken, çiftçilerin yalnızca Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bayilerden alışveriş yapmaları ve karekodsuz ürünleri tercih etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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