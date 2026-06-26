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Tekirdağ'a gelen göç, giden göçü geçti

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TÜİK verilerine göre 2025'te Tekirdağ'a yurt dışından 3 bin 540 kişi gelirken, kentten yurt dışına 2 bin 732 kişi göç etti. Kent, en fazla göç alan iller arasında 18. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında yurt dışından Tekirdağ'a 3 bin 540 kişi gelirken, kentten yurt dışına 2 bin 732 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan "Tekirdağ İli Uluslararası Göç İstatistikleri, 2025" verilerine göre, Tekirdağ yurt dışından aldığı göç sayısıyla Türkiye genelinde 18'inci sırada yer aldı.

Verilere göre 2025 yılında yurt dışından Tekirdağ'a toplam 3 bin 540 kişi göç etti. Göç edenlerin 2 bin 382'sini erkekler, 1 bin 158'ini ise kadınlar oluşturdu. Kente gelenlerin 1 bin 147'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 393'ü ise yabancı uyruklu kişilerden oluştu.

Aynı dönemde Tekirdağ'dan yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2 bin 732 olarak kaydedildi. Göç edenlerin 1 bin 604'ünü erkekler, 1 bin 128'ini kadınlar oluştururken, yurt dışına gidenlerin 1 bin 809'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 923'ü ise yabancı uyruklu kişiler oldu.

Açıklanan verilere göre Tekirdağ, yurt dışından aldığı 3 bin 540 kişilik göçle Türkiye'de en fazla göç alan 18'inci il olurken, 2 bin 732 kişilik yurt dışı göçüyle en fazla göç veren iller arasında 26'ncı sırada yer aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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