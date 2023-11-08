TEI'nin eğitime desteği sürüyor

Türkiye'nin lider motor şirketi Teı, sosyal sorumluluk çalışmalarında eğitime verdiği önemle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar çok farklı seviyelerde birçok farklı sosyal sorumluluk projesi yürüten Teı'nin, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ve koordinasyonuyla hayata geçirdiği ve geleneksel hale getirdiği, her sene farklı okullarda devreye aldığı 'Zeka Atölyesi Projesi' çerçevesinde kazandırdığı zeka atölyelerine bir yenisini daha ekledi. Gerçekleşen açılış töreninde Odunpazarı Sücaaddin Veli İlkokulu ve 30 Ağustos Ortaokulu Zeka Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, yöneticiler ve davetliler katıldı.

Törende söz alan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yaptığı konuşmasında TEI'nin eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerinin önemini vurgulayarak "Bugün çok anlamlı bir açılış için buradayız. Şirketlerimizin eğitime vermiş oldukları destek oldukça önemli" dedi.

Özellikle eğitim, çevre ve sağlık alanlarında pek çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini paylaşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, göreve geldiği günden beri İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini paylaşarak, "Açılışını yaptığımız tüm projeler şehrimize ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR