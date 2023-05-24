Tavuk ve horozları başıboş köpekler tarafından telef edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin tavuk ve horozlarını telef ettiğini söyleyen vatandaş duruma tepki gösterdi. İki yıl içerisinde 70'e yakın hayvanının, köpeklerin saldırısı neticesinde telef olduğunu ifade eden Mustafa Bayrak, belediye yetkililerinden yardım istedi.

Karasu'nun Kızılcık Mahallesi'ne salınan başıboş köpekler vatandaşların tepkisine sebep oldu. Mahalle sakinlerinden Mustafa Bayrak, köpeklerin belediye tarafından doğaya salındığını iddia ederek 70 adet tavuk ve horozunun bu köpekler tarafından telef edildiğini dile getirdi. Bayrak, "Geçen sene, belediye tarafından mahallemizin tepesine bırakılan köpekler, 70 tane tavuğumu düşmana saldırır gibi saldırıp adeta katliam yaptılar. Bunu geçen sene dile getirmedim. Bu yıl da yine kümesimize saldıran köpekler, 2 metrelik çitten atlayıp bir kez daha yumurtlayan tavuklarımızı ve horozlarımızı boğarak öldürdü" diye konuştu.

İlçe belediyesinin bu olaya doğru bir çözüm bulmasını isteyen Bayrak, "Belediyemiz buna doğru bir çözüm bulsun. Orman kenarına köpek sürülerini atıyorlar, hayvanlar aç ve susuz kalıyor. Sonra bizim malımıza, hayvanlarımıza saldırıyor. Geçtiğimiz günlerde bahçemize giderken 4-5 köpek etrafımızı sardı, korktuk. Yetkililerden bu başıboş köpeklere çözüm bulmalarını istiyoruz. Vatandaşı, çoluk çocuğu tehdit ediyorlar. Belediyemizden bu soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA