TAV Havalimanları, İnovasyon Ödülünde İkincilik Elde Etti

TAV Havalimanları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende ödülü, TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker teslim aldı.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, İnovaLİG 2025 kapsamında, şirketlerin inovasyonu kurum kültürüne entegre etme yaklaşımlarının değerlendirildiği "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Değerlendirmede, şirketin inovasyon yönetimine katkısı, inovasyon ağının etkinliği ve bu anlayışın kuruma yerleşme düzeyi dikkate alındı. TİM'in ev sahipliğinde düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Sn. Prof. Dr. Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TİM Başkanı Sn. Mustafa Gültepe, TİM Yönetim Kurulu üyeleri ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, "TAV Havalimanları olarak tüm yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak, çevresel etkilerimizi azaltmak ve operasyonlarımızı daha verimli hale getirmek için çalışıyoruz. Her gün yüz binlerce yolcunun yolculuğuna değer katarken, havalimanlarının geleceğini inovasyon ve teknolojiyle geliştirmeye devam ediyoruz. Bizim için inovasyon, yalnızca yeni fikirler üretmek değil; aynı zamanda çalışma biçimimizin ve kurum kültürümüzün doğal bir parçası. Bu anlayışı adım adım güçlendirmek, her gün yaptığımız işe daha fazla yenilik katmak için çabalıyoruz."İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülmemiz, bu çabanın karşılık bulduğunu ve doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Bu ödül, geleceğin havalimanlarını tasarlarken hep birlikte attığımız adımların anlamlı bir yansıması bizim için" dedi.

İnovaLİG, dünya genelinde 7 bin 500'den fazla firmanın katıldığı Türkiye'deki firmaların inovasyon performanslarını değerlendirerek her yılın "İnovasyon Şampiyonları"nı belirliyor. Program, yalnızca yenilikçi projeleri değil; inovasyonu sürdürülebilir ve sistematik bir yönetim anlayışı haline getiren kurumları da ödüllendiriyor. - İSTANBUL