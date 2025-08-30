Tatvan'da 3 Yüzücü, Zafer Bayramı'nda Van Gölü'nde 6 Kilometer Kulaç Attı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yüzücü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Van Gölü'nde 6 kilometre kulaç attı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yüzücü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı özel bir etkinlikle kutladı. Adnan Bilgin, Cihan Doğar ve İsmail Kara, Tatvan İskelesi'nden Van Gölü'ne dalış yaparak zorlu bir parkura çıktı. Yaklaşık 6 kilometrelik mesafeyi 2 saat 50 dakikada tamamlayan sporcular, Tokaçlı köyü yakınlarındaki koya ulaşarak etkinliği başarıyla sonlandırdı. Yüzücüler, hem milli bayramı kutlamak hem de doğa sporlarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirttiler. Etkinlik çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi ve sporcular alkışlarla karşılandı.

Yüzücülerden Cihan Doğar, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tatvan iskeleden 3 arkadaşla beraber 6 kilometrelik parkuru zorlu şekilde de olsa tamamlamış bulunmaktayız. Bugün Van Gölü dalgalıydı. Yüzerken zorluk çeksek de başarılı bir şekilde tamamladık" dedi. - BİTLİS