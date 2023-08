Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: "Tarsusumuzun Hak Ettiklerini Alması İçin Çalışıyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şehirde devam eden ve tamamlanan projeleri, faaliyetleri ve gündeme ilişkin önemli konuları canlı yayında anlattı. Görevde bulunduğu 1600 günde yapılan çalışmaları anlatan Başkan Bozdoğan, "Ben halkımın duasını alıyorum, halkımıza, Tarsusumuza her zaman hizmet anlamında en iyisini yapacağım. Bu kentin hak ettiklerini alması için çalışıyorum çünkü Tarsusumuz çok güçlü bir kent, en iyisini hak ediyor" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan katıldığı bir canlı yayın programında spordan, sanata, faaliyetlerden, çalışmalara kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Bozdoğan, Tarsus'ta devam eden ve tamamlanan projeleri ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Altyapı, çevre düzenlemesi, ulaşım ve sağlık alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek şehrin fiziki gelişimine dikkat çekti. Tarsus'un kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlayan etkinliklerden bahseden Başkan Bozdoğan, sanat etkinlikleri, spor organizasyonları ve diğer toplumsal etkinlikler hakkında bilgi verdi. Bu etkinliklerin şehirdeki dayanışmayı artırdığını ve kültürel zenginliği desteklediğini vurguladı. Şehirdeki üreticilere, esnafa, çocuklara ve gençlere yönelik yaptıkları destek çalışmalarını anlattı. Sosyal yardım projeleri, eğitim programları ve istihdam fırsatları gibi çalışmaların, Tarsus halkının refahını artırmaya yönelik olduğunu belirtti. Başkan Bozdoğan, Tarsus'un sadece bugününü değil, geleceğini de düşünerek hareket ettiklerini ve şehrin sürdürülebilir gelişimini sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

"BİR YAZ EĞLENCESİ OYUNUMUZ İLE HALKIMIZA DOKUNDUK"

"Bir yaz eğlencesi" oyunu ile 31 mahallede 30 bin vatandaşa ulaştıklarını dile getiren Başkan Bozdoğan, "1 aydır oyunumuz mahallelerimizde sahnelendi. Ancak bu oyun ile ilgili yaşanan olaylar çok canımızı sıktı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, amaçları belliydi. Valiliğe de bildirdiler, yanlış bilgilendirmeden dolayı basın bülteni çıktı biz de basın bülteniyle, 'Azizname'den alındığını anlattık. Süreç çok önemliydi, böyle bir şey yok denildiği anda web sitede yer alan görüntüler gösterdik müfettişlerin önüne koyduk. Tarsus'ta öylesine yetenekli çocuklarımız traktörle köylerde sergilediler tiyatroyu zamanında. Bizim amacımız mahallelerimizde her yerde tiyatro oyununu sergilemek, sanat üretkenliği göstermek. Halkımız çok mutlu oldu, 30 bin insanımıza ulaştık. Dinle alakalı herhangi bir şey olmadığını gördüler. Direkt sorsalardı, Cuma namazı çıkışı yapılan konuşmaları çok iyi biliyorum. Toplumu germek için her şeyi yaptılar. Tarsus Belediyesi'ni suçlu görmeye çalışan zihniyet türedi. Yaşanmasaydı iyi olurdu. Ama sanatçılarımız, halkımız her şey çok güzeldi. Gerçek tiyatro bu işte, halkımıza dokunduk biz. Bu da bizim için her şeyden değerli. Sonuç olarak Tarsus Belediyesi'nin haklılığı net olarak çıktı" dedi.

"HER TÜRLÜ ENGELLEMEYE RAĞMEN TARSUS PLAJI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR"

Tarsus'ta Beyaz Kum Plajı çalışmalarından bahseden Başkan Bozdoğan, şu bilgileri verdi:

"Tarsus'un gelişimine en önemli kaynak sağlayacak yer sahil alanımızdır. Yollar tamamen yapıldı, bağlantı yolları yapıldı, bura çok önemli bizim için. 30 yıldır farklı amaç için kullanım vardı, doğal sit alanıydı burası ve Tarsus halkının yeridir, denize girmesi gereken yerdir. Bu alanlarla ilgili çok yalan duyduk. Ama biz her şeye rağmen halkımız için uğraşıyoruz. Yatırımcılar Tarsus'a geldiğinde proje için ağaç kesilmemesi gerektiğini, çevreci projeler olması gerektiğini izah ettik. Tarsus doğasıyla, yeşiliyle bilinir biz buna değer veriyoruz. Bir an önce halkımızın plaja girmesi için işgal altındaki yerler için kaymakamlığa yazı yazdık. Kaymakamlıkça yasal çerçevede boşaltılması kararı alındı, boşaltılmaya başlandı. Aradan bir, iki gün geçti, ulusal bir TV kanalında zorba olduğumuza dair açıklama yapıldı, zorla ellerinden aldığımıza dair açıklama yaptılar. İsterdim ki yetkili ağızlardan halkın malını ranta teslim etmiyor diye açıklama yapmasını ama yapan olmadı tabi ki. Mahkemeye başvurduk, bu iftiraya yönelik. Geldiğimde 113 işgal vardı, tüm işgal alanları temizlendi, 0 işgal alanı var. Belediyenin haberi olmadan varsa da hemen işlem yaparız. Halkın yeri buralar hep. Tarsus güzel sahiline kavuşuyor, 7 dakikada plaja girecek şekilde tesislerimizi tamamlıyoruz. Yat limanının yeri belirlendi hizmet alanında."

"BU KENT HAK ETTİKLERİNİ ALACAK"

Tarsus'un il olması gerektiğine de vurgu yapan Başkan Bozdoğan, "Tarsus il olunca Tarsus'a dair hiç sorun kalmayacak, çünkü her soruna yönelik çözüm için sıkıntı yaşamayacağız. Eksik olan ne varsa tamamlanacak tarım, sağlık her alanda çalışmalar devam ediyor. Benim için çok önemli çünkü bu kent buna layık, Tarsus'tan başka Tarsus yok. Bireysel olarak değil toplumsal ne yapabiliriz onu konuşmamız lazım. İçerde yüzlerce proje var, uygulanacak ve bu kentin marka kent olması için çalışıyoruz. Ama hepsinin başında Tarsus'un il olması gerekiyor. Herkes elini taşın altına koyacak. Belediye olarak önderliğini yaptık, her yerde lansman yapmamız lazım. Bu kent il olmak zorunda. İl olunca bu kente kimse karışamaz, biz bize yeteriz. Sorunlar da hemen çözülür. İşsizlik, otopark hepsi çözülür. Ulaşım master planı hemen işler hale gelecek, her şey düzelecek. Bu kent hak ettiklerini alacak" dedi.

"TARSUS İDMAN YURDU'NA HER TARSUSLUNUN DESTEK OLMASI GEREKİYOR"

Tarsus İdman Yurdu'nun kentin önemli bir değerini olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Tarsus İdman Yurdu bizim marka kulübümüzdür. Her Tarsuslunun destek olması gerekiyor. Bir insan bir takımı sevince gönülden destek olur, kendi arabamı bile feda ettim değerimiz o bizim. Takımın elinden yalnızca benim tutmam yetmiyor, gerçekleri savundum. Benim vicdanım var İdman Yurdu'na kimlerin ne amaçla ne zarar verdiğini biliyorum. Şampiyon olsun diye her şeyi yaptım. Ama maalesef bazı eller, bazı kollar, yanlış insanlar zarar verdi. Değerli bir yönetimi var şu an. Gerçekten bir şey yapmaya çalışan amaçları maddiyat olmayan yönetim var, ben güveniyorum. Elimden gelen desteği yapacağım, istiyorum ki kimse zarar vermesin katkıları olmuyor zarar da vermesinler. 60 70 bin nüfusla takımlar şampiyon oluyor, bu takım neden olmasın? Kentin değerli çocukları var, 3000'den fazla lisanslı sporcu var, göreve geldiğimde bu sayı 206'ydı belediye spor olarak yine iyi işler çıkardık, şimdi Süper Lig'deyiz. Peki, neden Tarsus'a bir şey yapılmadı. Kapalı spor salonumuz neden yok? Spor müdürü duyuyordur bunu. Neden?

"HİZMETLERİMİZ TARSUS'U GELECEĞE TAŞIMAK İÇİNDİR"

Çözümcü, çağdaş, çoğulcu, çalışkan, çevreci bir belediyeyiz. 2. yüzyılın doğru belediyecilik anlayışıdır bu. Bu kentte bu 5 değerli olayda halkımızla birlikte yol yürümeyi başarmamız lazım. Dua benim en büyük gücüm. Halkımın duasını alıyorum. O güç ben de var ve ne olursa olsun her zaman şunu düşüneceğim, bu halkımıza her zaman hizmet anlamında en iyisini yapacağım. Bu kent çok güçlü bir kent, daha fazla ileri gidecek manevraları yapmamız gerekiyor. Bir kentin kültürü, kimliği olmalı. Halkımdan rica ediyorum, gönülleri rahat olsun; belediyemiz, Tarsus'undur ve hizmetlerimiz Tarsus'u geleceğe taşımak içindir."

"BU KENTİN KALİTELİ YAŞAMA KAVUŞMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Kente kazandırılan çalışmalardan bahseden Başkan Bozdoğan, şunları söyledi:

"Oto Galericiler Sitesi'ni tamamen halkımıza açacağız, çok seri inşaat yapılacak. Tarsus Oto Galericiler Sitesi'ne kavuşacak. Tarsus'a değer katacak lakin biliyoruz ki geç kaldık. Neler yaşandığını halkım biliyor, mahkemelere gittik, geldik. Galerici arkadaşlara söz veriyorlar, siyasetçiler söz veriyor ama mecliste hayır veriyor. Biz bunları da biliyoruz, halkıma tek tek anlatacağım. Havalimanımız açılacak, bu kentin kaliteli yaşama kavuşması için ben çaba gösteriyorum. Tarsus halkı için de çok önemli bir proje. Tarsus'ta bio dinamik tarımı başlattık, biz tarım kentiyiz. 84 ata tohumun sahip bir kentiz. Tarım konusunda Türkiye'de en iyi çalışan 3 belediyeden biriyiz. 2. Ekmek fabrikamız çok kısa sürede açılıyor. Biz açılışları seri yapıyoruz, halkımın bilmesini istediğim bir konu. Türkiye'nin her yerinde atık bedeli vardır. Tarsus Belediyesi'nde atık ücreti alınmıyor. Türkiye'nin en ucuz ekmeği Tarsus'ta, 210 gr ekmek 3 lira. Vatandaşın cebinde kalsın. Tarsus il olursa haklarını alır."

"1600 GÜNDE 546 KİLOMETRE SICAK ASFALT DÖKTÜK, 1 MİLYON 940 METRE YEŞİL ALAN KAZANDIRDIK"

Gündem konularıyla ilgili çeşitli açıklamalar yapan Başkan Bozdoğan, "Halkım biliyor çeşitli basın bültenleri yayınlanıyor. Muhatabım olmayan siyasetçilerin, basın bülteniyle iftira şeklindeki açıklamalarını affetmem. Benle ilgili tek yanlış varsa adliyeye buyursunlar iftira atmasınlar. Bu kentte çalmayacağım, çaldırmayacağım derken öyle insanların iftiralarını affetmem. Söz geldiği zaman da sert konuşurum. Biz hep halkımız için çalıştık. Bakın 1600 günde 546 kilometre sıcak asfalt döktük, çok büyük rakam bu. Halka hizmet hakka hizmettir dedik emek verdik, Allah izin verdi. 1 milyon 940 metre yeşil alan ortaya koyuldu. 45 yeni park, 50 koruluk. Kişi başına düşen yeşil alan arttı. 11 kreş olacak 20'ye tamamlayacağız" diyerek projeleri anlattı.

"BEN HALKIM İÇİN ÇALIŞIYORUM, BU KENT HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"

Tarsus halkının hep en iyisine layık olduğunu dile getirerek sözlerini sonlandıran Başkan Bozdoğan, "En ucuz ekmek Tarsus'ta, Ramazan'da yine 1 lira olacak. Pirinci, mercimeği ekmek fırınından halkıma ulaştıracağım. Yaz eğlencemiz ile 31 mahallede 30 bin vatandaşımızla buluştuk, Türkiye'nin en uygun fiyatlı düğün salonlarımız var. Halkımıza söz vermiştik tuttuk, Halk Restoran'da yemek sayısını arttıracağız, uygun fiyatlı olacak, Kent Meydanı Projemiz, 2. Ekmek Fabrikamız, tren yolunun yer altına alınması, Tarsus Plajımız, dünyadaki İlk Sağlık Yerleşkesi Projemiz, Oto Galericiler Sitesi, Tarihi Ticaret Merkezi, doktor muayene odaları, etüt merkezleri, bebek kütüphanesi, camiler, sergi salonları, eğitim sanat akademileri, gençlik merkezi, halk market, et market, halk manav, tarım noktaları ve nice projeleri halkımıza kazandırdık. Kendi kapalı spor salonumuzu kendimiz yapacağız, meclise yazı getireceğim. Meclisten geçince de en kısa zamanda halkıma sunacağım" dedi.