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Çiftçilerinin trafo sorunu çözüme kavuştu

Çiftçilerinin trafo sorunu çözüme kavuştu
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AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, tarımsal sulama trafolarında elektrik mühendisi bulundurma şartı nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyet riskinin giderildiğini açıkladı. Görüşmeler sonucu elektrik kesintisi ve yasal işlem endişesi sona erdi.

Ak Parti Bayındır İlçe Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Gelir, tarımsal sulama trafolarında elektrik mühendisi bulundurma şartı nedeniyle yaşanan mağduriyet riskinin giderildiğini açıkladı.

Ak Parti Bayındır İlçe Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Gelir, tarımsal sulama amaçlı kullanılan trafolarla ilgili çiftçilerin yaşadığı belirsizliğin çözüldüğünü duyurdu. Gelir, yaptığı açıklamada, çiftçilerin elektrik kesintisi ve yasal işlem endişesi yaşadığı sürecin yapılan görüşmeler sonucunda sona erdiğini belirtti.

Çiftçiler elektrik kesintisi endişesi yaşıyordu, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, tarımsal trafolarda elektrik mühendisi bulundurma şartı nedeniyle 15 Haziran sonrasında çiftçilerin elektriklerinin kesilebileceği ve yasal işlem uygulanabileceği yönünde bilgilendirme yapılmıştı. Konunun üreticiler arasında tedirginliğe neden olduğu ifade edilmişti.

Görüşmelerden olumlu sonuç çıktı

Mehmet Gelir, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sorunun çözüldüğünü belirtti. Yapılan girişimlerle çiftçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağının kendilerine iletildiğini kaydetti.

Gelir'den Mahmut Atilla Kaya'ya teşekkür

Sorunun çözümünde emeği geçenlere teşekkür eden Gelir, "Çiftçilerimizin sorunlarına göstermiş olduğu ilgi ve katkılarından dolayı AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'ya şahsım ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üreticiler rahat nefes aldı

Yaşanan gelişmenin özellikle sulama sezonu öncesinde üreticiler açısından önemli olduğunu belirten Gelir, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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