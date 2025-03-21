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Tarım Bakanlığı'ndan Üreticilere 2 Milyar 789 Milyon TL Destek

Tarım Bakanlığı'ndan Üreticilere 2 Milyar 789 Milyon TL Destek
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi kapsamında Türkiye genelinde toplam 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 TL'lik destek ödemesi gerçekleştirecek. Bilecik'te ise 2 bin 598 üreticiye 69 milyon 54 bin 732 lira 58 kuruş ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere sağladığı desteklerle tarımsal faaliyetleri teşvik etmeye devam ediyor.

Bakanlık, 2024 yılı hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi kapsamında Türkiye genelinde toplam 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 TL'lik destek ödemesi gerçekleştiriyor.

Bilecik'te ise Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın yaptığı açıklamaya göre; 2 bin 598 üreticiye toplamda 69 milyon 54 bin 732 lira 58 kuruş ödeme yapılacak. Destek ödemeleri, 21 Mart 2025 tarihi itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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