TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Saldırıya Uğrayan Sürücüye Destek Verdi

TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, taksici saldırısına uğrayan TAG sürücüsü Ömer Sivri ile bir araya gelerek kendisine destek verdi.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, bir TAG sürücüsü görev başındayken üç taksici tarafından yolculuk bahanesiyle çağrılmış, ardından aracından gasp ve şiddete maruz kalarak indirilmiş ve tehdit edilmişti.

TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu üzücü olayın ardından sürücü Ömer Sivri ile bir araya geldi. Görüşmede Öktem hem sürücüye hem de tüm TAG ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti ve dayanışma mesajı verdi.

Öktem yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TAG olarak önceliğimiz her zaman sürücülerimiz ve yolcularımızdır. Hiçbir emekçinin tehdit edilmesine, şiddete maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Tüm sürücülerimizin her zaman yanındayız. Bu olay sadece bir sürücümüze değil, milyonlarca insanın hakkına ve özgürce seyahat etme iradesine yapılmış bir saldırıdır. Biz hem hukuki hem de toplumsal alanda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Öktem, olayla ilgili hukuki sürecin takipçisi olduklarını, ilgili mercilere tüm başvuruların yapıldığını da vurguladı.

Sürücü Ömer Sivri ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Yaşadığım olay hem beni hem de ailemi derinden sarstı, canımla ve malımla tehdit edildim. Böyle anlarda insan kendini çaresiz hissediyor. Fakat gördüğüm destek bana güç verdi, yalnız olmadığımı hissettirdi. Biz ekmeğimizin peşindeyiz; tek isteğimiz işimizi huzurla yapmak ve emeğimizin karşılığını alabilmek. Böyle büyük bir aile yanımda olduğu müddetçe bu işi yapmaya devam edeceğim." - İSTANBUL