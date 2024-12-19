Süt Üreticileri Başkanı'ndan Ulusal Süt Konseyi'ne Tepki: Zam Yetersiz

(EDİRNE) - Edirne Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ inek sütü satış fiyatına yaptığı yüzde 17'lik zammın üretici için yeterli olmadığını söyledi. Suiçmez, "Ben teşekkür edemiyorum Ulusal Süt Konseyi'ne. Teşekkür etsek, üreticinin aklıyla dalga geçecek halimiz yok. Ben de üreticiyim. Bunun maliyetini biliyoruz. Bugün çarşının merkezinde 15 lira olmuş bir bardak çay" dedi.

Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), litre başı 14,65 TL olan çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 17 artırarak 17,15 TL olarak açıklamasını eleştiren SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, 8 aydır çiğ inek sütü satış fiyatına zam yapılmadığını, yapılan zammın revize edilmesi gerektiğini ifade etti. Suiçmez, şunları söyledi:

" Zam, 1 Ocak'tan geçerli, biz bu parayı 2,5 ay sonra biz parayı elimizde göreceğiz. Kimse kusura bakmasın, bu fiyat bizi memnun etmedi. Bir artış var ama üreticinin bu işi şevkle yapabileceği oranda bir artış değil. Bu insanların para kazanması lazım. 19,5 lira olması lazımdı. Beklentilerim o yöndeydi. Ben teşekkür edemiyorum Ulusal Süt Konseyi'ne. Teşekkür etsek, üreticinin aklıyla dalga geçecek halimiz yok. Ben de üreticiyim. Bunun maliyetini biliyoruz. Bugün çarşının merkezinde 15 lira olmuş bir bardak çay, 10 liradan aşağıya yok zaten. 17 liraya bizim üreticimiz süt verecek de para kazanacak. Hayvancılığı devam ettirecek.

Bir de nasihat edecek çocuğuna hayvancılığı yap diye. Benim torunum yapmıyor. Yaptıramıyoruz, gençlerin de haklılık payı var. Ulusal Süt Konseyi, daha zaman var. Tekrar gözden geçirirler mi, geçirmezler mi, bilmiyorum. Zaten sözlerinde durmuyorlar. 3 ayda bir toplan, 3 ayda bir bunu revize et. 3 ayda bir hiçbir şeye zam gelmediyse zam yapma. Ucuzladıysa sütü de düşür. Ama öyle bir şey var mı? Aynı ülkede yaşıyoruz. Sosyal yaşantımızda 8 ayda yüzde 17 artmış olsa ülkede enflasyon yüzde 17 olur. Enflasyon üreticiye yansımıyor mu? İliklerimizde hissediyoruz."