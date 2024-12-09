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Suriyelilerin Yurtlarına Dönüş Heyecanı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda

Suriyelilerin Yurtlarına Dönüş Heyecanı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli vatandaşlar, 15 yıllık iç savaş sonrası ülkelerine dönmenin heyecanını yaşıyor. İçişleri Bakanlığı bölgeye 'Mobil Hizmet Birimi' tırı gönderdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli vatandaşlar, yurtlarına dönmenin heyecanını yaşıyor.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla, Suriyeli vatandaşlar yurtlarına dönmeye başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısına sabahın ilk saatleriyle çok sayıda Suriyeli vatandaş geldi. Kucaklarında bebekleri, valizleri, sırtlarına aldıkları eşyalar ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü hızlandırmak için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bölgeye 'Mobil Hizmet Birimi' tırı gönderdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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