Suriyelilerin ülkelerine dönüşü bayram öncesi yoğunlaştı

Suriye'de savaşın sona ermesiyle birlikte ülkelerine dönüş yapan Suriyeliler, Ramazan Bayramı öncesi Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Suriyeli nakliyeciler ise tüm yolcuları ulaştırdıktan sonra kendilerinin de ülkeye döneceğini belirtti.

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın sona ermesiyle birlikte Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, memleketlerine dönmeye devam ediyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk artarken, Ramazan Bayramı öncesinde dönüşlerin hız kazandığı belirtildi. Nakliye işiyle uğraşan Suriyeliler ise önce vatandaşlarını ülkelerine ulaştıracaklarını, ardından Kurban Bayramı'na kadar kendilerinin de araçlarıyla birlikte Suriye'ye döneceklerini söyledi.

"Türk milletine minnettarım"

Nakliye sektöründe çalışan Suriyeli İsa Geyari, dönüş sürecinin Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğini belirterek, "Allah'ın izniyle önce Suriyelileri toplayıp göndereceğiz. Daha sonra tüm Suriyeli nakliyeciler olarak bizler de araçlarımızla birlikte ülkemize döneceğiz" dedi.

Türkiye'ye minnettarlığını dile getiren Geyari, "Bize Türkiye'den başka kimse böyle sahip çıkmadı. Ne Müslüman devletler ne de Arap ülkeleri Türkiye kadar ilgilenmedi. Allah Türk milletinden ve devletinden razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye vatandaşı Ahmet Cebu ise 2013 yılından beri Türkiye'de yaşadığını ve Gaziantep'ten geldiğini belirterek, "Şimdi savaş bitti, çok şükür elhamdülillah. Suriye'deki evim sağlam, hiçbir zarar görmemiş. Eskiden savaş vardı ama artık huzur var. Vatanıma dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Türk milletine minnettarım" diye konuştu. - KİLİS