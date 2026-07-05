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Öncüpınar'da Suriyelilerin dönüşü yoğunluk oluşturuyor

Öncüpınar'da Suriyelilerin dönüşü yoğunluk oluşturuyor
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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'de öğrendikleri meslekleri memleketlerinde sürdürmek istiyor. Uzun yıllar Adana'da yaşayan bir Suriyelinin 'Adanalıyım' sözleri gülümsetirken, geri dönüşler yoğun şekilde devam ediyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'de geçirdikleri yılların ardından memleketlerine umutla dönüyor. Geri dönüş yapanlardan birinin "Adanalıyım" sözleri gülümsetirken, Türkiye'ye teşekkür eden Suriyeliler öğrendikleri meslekleri ülkelerinde sürdürmek istediklerini söyledi.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri yoğun şekilde devam ediyor. Yanlarına aldıkları eşyalarla sınır kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamladıktan sonra ülkelerine geçiyor.

Ankara'da uzun yıllar yaşayan Macit Şamta ve Hamza Jamoul, Türkiye'de hem çalışıp hem de farklı meslekler öğrendiklerini söyledi. Ayakkabıcılık, döşemecilik ve mobilya sektörlerinde çalıştıklarını belirten ikili, şimdi memleketleri Halep'e dönerek edindikleri bilgi ve tecrübeleri burada değerlendireceklerini ifade etti.

Türkiye'de kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Şamta ve Jamoul, "Türkiye bize kapılarını açtı. Burada hem çalıştık hem de meslek öğrendik. Şimdi ülkemize dönüyor, yeni bir hayat kuracağız" dedi.

Öte yandan sınır kapısında dikkat çeken anlardan biri de uzun yıllar Adana'da yaşayan bir Suriyeli oldu. Ülkesine dönmek üzere işlemlerini yaptıran Suriyeli, "Adanalıyım, Allah'ın adamıyım" sözleriyle çevresindekileri gülümsetirken, memleketine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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