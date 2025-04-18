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Suriye Hava Yolları, BAE'ye Doğrudan Uçuşları Başlatıyor

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Suriye Hava Yolları, Pazar gününden itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai ve Şarika kentlerine doğrudan uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı. Uçuşların, Esad rejiminin devrilmesinin ardından askıya alındığı belirtiliyor.

Suriye Hava Yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) doğrudan uçuşların Pazar günü başlayacağını duyurdu.

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından ekonomik kalkınma, sosyal yaşam ve ulaşım gibi alanları geliştirme çalışmaları devam ediyor. Suriye Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, Pazar gününden itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai ve Şarika kentlerine doğrudan uçuşlarını yeniden başlayacağı belirtildi.

Suriye ile BAE arasındaki tüm uçuşlar, Aralık 2024'te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ocak ayında askıya alınmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, 13 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarette ülkenin Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelmişti. - ŞAM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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