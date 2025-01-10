Suriye'de Baas Rejiminin Devri Sonrası Kamu Personeline 2 Aylık Maaş Ödendi

ŞAM (İHA) – Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 2 aylık maaşları hesaplarına yatan devlet personelleri Atm'lere akın etti.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık tarihinde devrilmişti. Savaş süreci ve son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle maaşını alamayan kamu personellerinin 2 aylık maaşı hesaplarına yatırıldı. Maaşlarını kavuşan Suriyeliler, paralarını çekebilmek için Atm'lere akın etti. ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, tek tek maaşlarını çekti.

Rejimin yıkılmasının ardından 2 aylık maaşını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Faruk Ahmed Suid, "Geçtiğimiz 2 aylık maaşım hesabıma yattı onu almaya geldim. 2 aydır maaş alamıyordum. Maaşımı aldığım için mutluyum" ifadelerini kullandı. - ŞAM