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Suriye'de 14 yıl sonra ilk iç hat uçuşu

Suriye'de 14 yıl sonra ilk iç hat uçuşu
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Suriye Hava Yolları, Şam-Deyrizor seferiyle 14 yıl sonra ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirdi. Deyrizor Havalimanı'nın yeniden açılması, ulusal ulaşım ağının canlanması ve ekonomik kalkınma için önemli bir adım olarak görülüyor.

Suriye Hava Yolları'na ait Şam- Deyrizor seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Şam'a inmesiyle 14 yıl sonra ilk kez iç hat uçuşu gerçekleştirildi.

Suriye'de 14 yıl sonra ilk kez iç hat uçuşu gerçekleştirildi. Deyrizor Havalimanının yeniden hizmete açılması için gerekli çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştiren Suriye Hava Yolları'na ait Şam-Deyrizor seferini gerçekleştiren yolcu uçağı Deyrizor Havalimanı'na iniş yaptı. Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkanı Ömer El-Husri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yalnızca bir uçağı karşılamıyoruz. Uzun zamandır beklenen ulusal bir damarın yeniden canlanışına tanıklık ediyoruz" dedi.

El-Husri, Suriye Hava Yolları'nın Deyrizor Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirdiği ilk uçuşun, ülke içi hava ulaşım ağının yeniden kurulması, vatandaşlar arasındaki mesafelerin kısaltılması ve doğu bölgesindeki ekonomik ve kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde somut bir adım olduğunu belirtti. Bunun bir başlangıç olduğunu vurgulayan El-Husri, kurumun vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde iç hat ağını genişletmek ve ülkenin yeniden inşa sürecine katkı sağlamak amacıyla ülke genelindeki havalimanlarının normal işleyişini yeniden tesis etmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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