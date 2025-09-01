Suriye 14 Yıl Aradan Sonra Ham Petrol İhracatına Başladı

Suriye, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ve ABD'nin yaptırımları kaldırmasının etkisiyle 14 yıl aradan sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı'ndan gerçekleştirdi. 600 bin varil ham petrol, B Serve Energy şirketine satıldı.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ve ABD'nin yaptırımları kaldırmasının ardından ekonomi yeniden canlanmaya başladı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetim, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı'ndan gerçekleştirdi.

Suriye Enerji Bakanlığı'nda petrol ve gazdan sorumlu müdür yardımcısı olan Riyad el-Joubasi, 600 bin varil ham petrolün yapılan anlaşma kapsamında B Serve Energy adlı şirkete satıldığını açıkladı. El-Joubasi, petrolün Suriye'deki birkaç sahadan çıkarıldığını söyledi ancak hangileri olduğunu belirtmedi.

Suriye, iç savaş öncesi 2010 yılında günde 380 bin varil ham petrol ihraç etmişti. - ŞAM

