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SuperFresh, Türkiye'nin En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası Seçildi

SuperFresh, Türkiye'nin En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası Seçildi
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SuperFresh, MediaCat'in Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Lovemark'ları 2024' araştırmasında 'Dondurulmuş Gıda' kategorisinde en sevilen marka olarak öne çıktı. Kerevitaş CMO'su Gülizar Öcal Doğan, markanın başarısında inovasyon stratejisi ve sürdürülebilir iletişim yaklaşımının etkili olduğunu vurguladı.

SuperFresh, MediaCat dergisinin Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirdiği " Türkiye'nin Lovemark'ları 2024" araştırmasında, "Dondurulmuş Gıda" kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası seçildi. Tüketicilerin zihninde ve kalplerinde yer edinen tek marka SuperFresh oldu. Kerevitaş CMO'su Gülizar Öcal Doğan, SuperFresh'in sürekli inovasyon stratejisi, sürdürülebilir iletişim ve geniş bulunurluk ağı ile ulaşılabilir marka konumlandırmasının bu başarıda büyük rol oynadığının altını çizdi.

MediaCat dergisinin Ipsos işbirliğiyle bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırması sonuçlarına göre SuperFresh "Dondurulmuş Gıda" kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası seçildi. SuperFresh'in bu ödüle layık görülmesinde, 'markaya duyulan yakınlık' ve 'tüketici ihtiyaçlarını karşılama' skorlarındaki üstünlüğü etkili oldu. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Kerevitaş CMO'su Gülizar Öcal Doğan, dondurulmuş gıda pazarının son 3 yıldır tonajda iki haneli büyüme gösterdiği ifade ederek, SuperFresh ile pazara her yıl 13 kategoride 50'den fazla yeni ürün sunduklarını, markalı pazarda yüzde 43'lük ciro pazar payıyla liderliklerini sürdürdüklerini belirtti. Öcal, son dönemde hayata geçirdikleri iletişim ve ürün çalışmalarındaki yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilirlik yaklaşımının "Lovemark" seçilmelerinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'yi ilk kez "dondurulmuş gıda" sektörü ile tanıştıran SuperFresh markasının bugün en geniş ürün portföyüne sahip marka olduğunu belirten Gülizar Öcal Doğan, "Sadece ürünlerimizin kalitesiyle değil, tüm değer zincirimizle topluma pozitif etki sunmayı önceliklendiriyoruz. Tarım alanında kadınlara fırsat eşitliği sunulması, sorumlu tarım uygulamalarımız, israfı hem mutfakta hem de üretim sürecinde sıfıra indirmeyi hedefleyen projelerimizle sektörde öncü adımlar atıyoruz. Herkesin markası olma vizyonu ile ulaşılabilir fiyatta ürünler sunmayı önceliklendiriyoruz. Tüm tüketicilerimiz için mutfakta pratik çözüm üretmek adına görme engelli tüketicilerimiz için yapay zeka destekli Blindlook platform iş birliği ile yapıyoruz. Marka elçisi Refika Birgül ile yürütülen kategori özelindeki bilinçlendirici kampanya marka değerinde tüm zamanların en yüksek skoruna ulaşmamızı sağladı. SuperFresh, yenilikçi ve sürdürülebilir adımlarla, kaliteli gıdanın herkes için erişilebilir olması için çalışmalarına ve pratik ürünleri ile tüketicilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kerevitaş Mediacat Türkiye Ekonomi Yerel Yaşam Ipsos Tarım

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