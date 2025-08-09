Şuhut'ta Yöresel Ürünler Pazarı'na Yoğun İlgi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğal ve taze lezzetlerin satışa sunulduğu Yöresel Ürünler Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yöresel Ürünler Pazarı, her hafta cumartesi günü kuruluyor. İlçe halkının ve çevre köylerden gelen üreticilerin ürünlerini sergilediği pazarda bu hafta süt ve süt ürünleri fiyatları dikkat çekti. Pazarda, yoğurt (3 kilo kesesi) 350 TL, taze organik peynir 200 TL, salamura koyun peyniri 400 TL, taze koyun peyniri 350 TL ve kaymak 200 TL'den satışa sunuldu. Ürünlerin tamamen doğal ve organik olduğu belirtilirken, fiyatların ise üretim maliyetlerine bağlı olarak belirlendiğini ifade edildi. Üreticiler, özellikle yaz aylarında taze süt ürünlerine olan ilginin arttığını söyledi. - AFYONKARAHİSAR