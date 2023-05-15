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Soyer'den 14 Mayıs Mesajı

Soyer'den 14 Mayıs Mesajı

Yerel Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından Nazım Hikmet’in “Yok öyle umutları yitirip, karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak…” dizelerini paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından Nazım Hikmet'in "Yok öyle umutları yitirip, karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak…" dizelerini paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ardından bugün Twitter hesabından Nazım Hikmet'in dizelerini paylaştı. Soyer'in paylaşımı şöyle:

"Yok öyle umutları yitirip, karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak…"

Kaynak: ANKA / Yerel

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