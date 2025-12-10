Sosyal yardım alanların istihdamı kolaylaşıyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt eğitim, sağlık, gıda, barınma, gebelik gibi şartlı yardımlar ile eşi vefat etmiş kadınlar ve muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar gibi nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olup, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılananların, sigortalı bir işe alınmaları durumunda, bir yıl süreyle SGK primi işveren hissesi ödenmeyeceğini, böylelikle sosyal yardım alanların işgücü piyasasına kazandırılmasının da kolaylaştırıldığını açıkladı.

Nakdi düzenli sosyal yardım

Konuyla ilgili bilgiler veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından büyük önem arz ediyor. Bu amaçla 2016 yılından bu yana hayatımızda olan ancak ne yazık ki çokta bilinmeyen bir istihdam teşviki mevcut. Devlet, ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen ailelere belirli aralıklarla nakdi yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımları, barınma, gıda ve eğitim yardımlarını örnek olarak verilebilir" dedi.

Bu teşvikten kimler yararlanabilir

Bahsedilen nakdi sosyal yardımları alan kişilerin belirli şartları taşımaları ve istihdam edilmeleri halinde sigorta primlerinde yüzde 56'ya varan indirim sağlandığını kaydeden Kurt, "Bu teşvik 3294 sayılı Kanunun Ek 5'inci maddesinde yer alıyor ve düzenlemeye göre işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde saymış olduğumuz nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılananlardan, İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasında olan ve 4/1-a yani eski adıyla SSK kapsamında özel sektör işverenlerince istihdam edilen sigortalılar için bir yıl süreyle teşvikten yararlanılabiliyor" diye konuştu.

Kurt ayrıca, bu teşvikten yararlanmak için işverenlerin beyannamelerini yasal süresi içinde vermeleri ve vadesi geçmiş prim borçlarının olmaması gerektiğini de hatırlattı.

İşverenin personel maliyeti düşüyor

Destek kapsamında teşvikten yararlanılan sigortalının prime esas kazanç alt sınırı bir başka deyişle asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılandığını kaydeden Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt, şöyle devam etti:

"Malum SGK primi yüzde 37,75 düzeyinde ve bu oran 2026 başında yüzde 38,75'e çıkıyor. Böylelikle asgari ücretli bir sigortalı için ödenmesi gereken SGK primi 9 bin 817,08 TL iken işverenler bu teşvik sayesinde SGK'ye yalnızca 4 bin 420,94 TL ödüyor. Yararlanılan teşvik tutarı bir sigortalı için aylık 5 bin 396,14 TL'yi, yıllık ise 64 bin 753,68 TL'yi buluyor.

Alt işverenlerde yararlanabiliyor

Bu prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabiliyor. Ancak kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için asıl işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan, her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor."

Başvurular nereye ve nasıl yapılacak

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen işverenleri Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-SGK uygulaması kanalıyla başvuruda bulunabiliyorlar. İşverenler tarafımdan kapsama giren sigortalılara ilişkin e-SGK kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr/e-SGK sisteminden giriş yapılmak suretiyle erişilen İşveren/İşveren İşlemleri ekranlarında yer alan ve "Sosyal Yardım Teşvik Yönetimi" menüsü işaretlenmek suretiyle görüntülenen ekran vasıtasıyla yapılabiliyor. - İZMİR