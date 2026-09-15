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Sosyal medya platformlarındaki alışverişlere vergi yükümlülüğü

Sosyal medya platformlarındaki alışverişlere vergi yükümlülüğü
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+5 sitede yayında
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Avukat Mustafa Erkulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ sonrasında artık sosyal medya platformlarındaki alışveriş işlemlerinin de vergi yükümlülüğüne girdiğini söyleyerek, "Sosyal medya platformlarının satışlardaki vergi yükümlülerini bildirmesi zorunluluk haline geldi" dedi.

Avukat Mustafa Erkulu, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğ sonrasında artık sosyal medya platformlarındaki alışveriş işlemlerinin de vergi yükümlülüğüne girdiğini söyleyerek, "Sosyal medya platformlarının satışlardaki vergi yükümlülerini bildirmesi zorunluluk haline geldi" dedi.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sitelerden ziyade sosyal medya platformlarında da satışların arttığını söyleyen Avukat Mustafa Erkulu, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte satış sitelerinden ziyade Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında satışların arttığını görmekteyiz. Tabii ki bu satışlara ilişkin vergisel yükümlülük de ortaya çıktı. Bununla ilgili önceden bir yasal düzenleme mevcut değilken Vergi Usul Kanunu'na ilişkin bir tebliğ yayınlandı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından. Bu yayınlanan tebliğe göre de sosyal medya platformlarına çeşitli yükümlülükler yüklendi. Yani sosyal medya platformları bu platformlar üzerinden yapılan ilanlarda, satışlarda, özellikle vergi yükümlüsünü bildirme, yapılan satış işlemini ve satışın taraflarını bildirme gibi çeşitli yükümlülükler ortaya çıktı bu tebliği ile birlikte. Özellikle sosyal medya platformlarının bunu Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmesi ve vergiyi doğuran olayı izah etmesi, taraflarını iletmesi bir zorunluluk haline geldi" diye konuştu.

Erkulu, sosyal medya platformlarının ilan ve satışlarını Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletmek zorunda olduğunu söyleyerek, "Bu zorunluluk tebliğ ile birlikte gelmiş olmaktadır ve şu anda da yürürlüğe girmiştir. Yani şu an sosyal medya platformları özellikle kendi sitelerindeki ilanlarda, satışlarda bunları Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmek zorundadır. Sosyal medyadan yapılan satışlarda artık şunu diyebiliriz. Bu platformların Türkiye temsilcilikleri dahil bunları Türk idari makamlarına ve özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı'na tespiti durumda bildirileceği ve bundan önce de tabii ki ilan verilen durumlarda da bu ilanların ve kazancı doğuran olayın, satış işleminin Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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