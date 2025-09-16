Haberler

Sosyal Medya Gençlerin Çiçek Tercihlerini Belirliyor

Sosyal Medya Gençlerin Çiçek Tercihlerini Belirliyor
Çiçekçi Neslihan Kaplan, sosyal medyanın gençlerin çiçek tercihlerinde büyük rol oynadığını belirterek, salon bitkilerinin özellikle açılış ve davetlerde tercih edildiğini ifade etti. Gençlerin sıkça şakayık istemesinin sebebinin sosyal medya trendleri olduğunu vurguladı.

Sosyal medya trendleri, gençlerin çiçek tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.

Çiçekçi Neslihan Kaplan, sosyal medyanın çiçek sektöründeki yönlendirici rolüne dikkat çekti. Evlerde hala komşudan alınan bitkilerle süregelen alışkanlıkların devam ettiğini belirten Kaplan, bu nedenle ev satışlarının çok yüksek olmadığını söyledi. Buna rağmen salon bitkilerinin daha çok açılış, davet ve özel organizasyonlara gönderildiğini ifade eden Kaplan, düğün sezonunun da satışları artırdığını dile getirdi. Özellikle gençlerin sosyal medya üzerinden gördükleri trendlerin çiçek tercihlerinde belirleyici olduğunu vurguladı.

"Salon bitkileri daha çok açılış ve davetlere gidiyor"

Evlerdeki gelenekten ve satışların yöneliminden bahseden Kaplan, "Biz daha çok salon bitkilerini açılışlara, davetlere gönderiyoruz. Evlerde komşudan bir dal alma geleneği devam ediyor. Yeni evlenen çiftler evlerini dekor ettikleri için, artık en son şu köşeye bitki koyabilir miyim gibi düşünceleri oluyor. Onun sonrasında gelip büyük salon bitkileri bakabiliyorlar, çeyiz içinde olabiliyor" dedi.

"Gençler sosyal medyadan gördükleri için şakayık istiyorlar"

Kaplan, sosyal medyanın etkisini şu sözlerle aktardı:

"Kesme çiçekte gül, lisyantus, statis her zaman var ama şu anda şakayık inanılmaz yoğun talep görüyor. Aslında Türkiye'de nisan ayına özgü bir çiçek, diğer zamanlarda ithal geliyor ve pahalı. Fakat gençler özellikle sosyal medyada gördükleri için sürekli şakayık istiyorlar. Sosyal medyada ne trendse, çiçek sektöründe de o ön plana çıkıyor." - ESKİŞEHİR

