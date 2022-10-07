Son dakika haberleri | Efes Selçuk'ta Mahalle Sohbetleri Devam Ediyor

Son dakika yerel haberine göre Efes Selçuk Belediyesi tarafından “Halk İçin Halkla Birlikte” sloganıyla düzenlenen Mahalle Sohbetleri, Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti. Başkan yardımcıları ve kurum çalışanları ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile buluşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşların istekleri ve önerilerini dinledikten sonra gelecek yıl mahallede gerçekleştirecekleri yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından "Halk İçin Halkla Birlikte" sloganıyla düzenlenen Mahalle Sohbetleri, Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti. Başkan yardımcıları ve kurum çalışanları ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile buluşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşların istekleri ve önerilerini dinledikten sonra gelecek yıl mahallede gerçekleştirecekleri yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Altyapı çalışmalarının yapıldığı yollardaki kapatma çalışmalarıyla ilgili vatandaşlardan gelen sorulara da cevap veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Geldiğimizden beri yol yapıyoruz. İller Bankası'ndan Zafer ve 14 Mayıs Mahalleri için kredi çekerek alt yapısı biten yollarda çalışma yaptık. Gelir gelmez Cumhuriyet Mahallesi'nde de asfalt yaptığımız yerler vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte taş döşedik. Sonra bu yollar tekrar kazıldı. Biz geldiğimizden bu yana Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 13 bin 610 metrekare hem kaldırım hem de parke taş döşemesi, 16 bin 465 metrekare de asfalt döşemesi yaptık. Gerekli altyapı çalışmaları bittikten sonra Cumhuriyet Mahallesi için toplamda 20 985 metrekarelik bir ihaleye çıkacağız" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel ayrıca Cumhuriyet Mahallesi içerisinde yapılacak Kültür Merkezi hakkında da bilgi vererek;, "Eski hal binasının bulunduğu yere bir kültür merkezi, kapalı bir spor salonunun yapımı kapsayacak şekilde iki adet proje çizdirdik. Öncelikle Kültür Merkezi'nin yapımına başlayacağız. İhalemizin EKAP'A girişini yapıyoruz. En kısa sürede ihalemiz gerçekleşecek. 2023 yılında Kültür Merkezini yapacağız" diye konuştu.

TEKNİK ÇÖZÜM EKİBİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Başkan Ceritoğlu Sengel, ilki Zafer Mahallesi'nde gerçekleşen Mahalle Sohbetleri'nin ardından vatandaşların kısa sürede cevap verilebilecek istek ve ihtiyaçları için SELBİM Teknik Çözüm Ekibi'nin çalışmalarına başladığını söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin pazar talebine de cevap veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'un Cumartesi Pazarı en taze meyve sebzenin bulunduğu pazar. Eğer yoğun bir istek olursa Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Pazarı yeniden kurabiliriz ama Cumartesi Pazarından kalan ürünlerin bu pazarda satışına izin vermem çünkü sizin çocuklarınız benim çocuklarım ve sağlığı benim için çok önemli" dedi.