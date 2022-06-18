Jandarmadan Van Gölü sahilinde unutulmaz konser - Haberler

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Jandarmadan Van Gölü sahilinde unutulmaz konser

İhlas Haber Ajansı - Yılmaz Sönmez - Yerel
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Jandarmadan Van Gölü sahilinde unutulmaz konser Van'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı Van Gölü sahilinde unutulmaz bir konser verdi.

Jandarmadan Van Gölü sahilinde unutulmaz konser

VAN - Van'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı Van Gölü sahilinde unutulmaz bir konser verdi.

Van Gölü sahili Edremit Kent Meydanında verilen konsere vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Kentte kutlanan resmi bayramlarda görev alan bando takımı, bu kez de vatandaşlara eşişiz bir müzik şöleni sundu. Bando takımında yer alanlar, söyledikleri şarkı ve türkülerle vatandaşların büyük beğenisini topladı. Seslendirilen birbirinden güzel eserlere kimisi eşlik ederken, kimisi de güzel geceyi cep telefonu kamerasına kaydetti. Ayrıca konser sırasında Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan atlı birlikler de yer aldı. Atlı birlikleri gören vatandaşlar ise özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.

Jandarmayı sevdiklerini dile getiren vatandaşlar, teşkilatın kuruluşunun 183'üncü yıl dönümünü kutladı.

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Yerel

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