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Eyüpsultan'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Yerel Haberler

Eyüpsultan'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı Eyüpsultan'da bir eve yapılan operasyonda 126 adet 500 ml pet şişeler içerisine doldurulmuş sahte alkol, 30 adet alkol şişesi, 7 adet 27 litrelik bidonlara doldurulmuş sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir eve yapılan operasyonda 126 adet 500 ml pet şişeler içerisine doldurulmuş sahte alkol, 30 adet alkol şişesi, 7 adet 27 litrelik bidonlara doldurulmuş sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Operasyon 28 Eylül'de Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan bir evde yapıldı. Sahte alkol yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, evde sahte alkol bulunduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda 126 adet 500 ml pet şişeler içerisine doldurulmuş sahte alkol, 30 adet alkol şişesi, 7 adet 27 litrelik bidonlara doldurulmuş sahte alkol, 9 adet boş bidon, 1 adet derece, 1 adet hortum ve 100 adet 500 ml'lik boş pet şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E ve S.D isimli iki şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eyüpsultan 3. Sayfa Yerel Haberler

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