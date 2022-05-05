Şoför otobüste aniden fren yapıp, aşağı indi! Türk bayrağının yerden kaldırıldığını anlayan yolcuların göğsü kabardı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kocaeli'de bir belediye şoförü, seyir halindeki otobüsü aniden durdurarak aşağı indi. Önce ne olduğunu anlamayan yolcular daha sonra şoförün Türk bayrağını yerden kaldırdığını görünce büyük gurur yaşadı. Şoföre övgü yağdı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Sarıhocalar köyü ile Kandıra F Tipi Cezaevi, Şirintepe güzergahında çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 90 numaralı otobüsün sürücüsü, seyir halinde iken yerdeki Türk bayrağını fark etti. İçi yolcu dolu otobüsü durduran sürücü, önüne çıkan Türk bayrağını alıp aracının ön torpido kısmına bıraktı.
BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI
Otobüs sürücüsü izleyenlerin alkışını topladı. O anlar ise an be an otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otobüsü güvenli bir şekilde park eden sürücünün Türk bayrağını yerden alması ve torpidonun üzerine bırakması yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı / Yerel