Son dakika haber: Kaymakam İpek, selden zarar gören Muratlı köyünde incelemelerde bulundu Son dakika gelişmesine göre Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Muratlı köyünde incelemelerde bulundu. Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Muratlı köyünde incelemelerde bulundu. Muratlı köyündeki incelemelerinde selden zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kaymakam İpek, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirilmesi hususunda yetkililere talimat verdi. Kaymakam İpek'e İlçe Jandarma Komutanı Celal Yılmaz, Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Tuluk eşlik etti. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Muhammed Enes Hisarcık Domaniç Muratlı Yerel Haberler Son Dakika

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