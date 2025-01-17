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Soma'da Zeytinyağı Fiyatları Yarı Yarıya Düştü

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Manisa'nın Soma ilçesinde zeytinyağı üretim sezonu sona ererken, zeytinyağı fiyatları geçen yıla göre yarı yarıya düşerek 140 liraya kadar indi. Üretici Şerif Ali Uysal, düşük fiyatların yüksek işçilik ve maliyetlerle birleşince çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirtti.

Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde zeytinyağı üretim sezonunun sonuna gelindi. Yağ üreticisi Şerif Ali Uysal, "Sezon başında 240 lira olan zeytinyağı, sezon ilerledikçe 220- 235 gibi her geçen gün düştü ve 150 lira seviyesine kadar indi. En son geldiği nokta şu anda 140 lira. Geçtiğimiz sezon 300 lira olan zeytinyağı bu sezon sonunda yarı yarıya düşerek 140 lira bandına geldi. Üreticiler ve bizlerin bu yıldan büyük beklentilerimiz vardı" dedi.

Somalı zeytinyağı üreticisi Şerif Ali Uysal, geçen sene kilosu 300 lira olan zeytinyağının bu sezon yağışların azlığı ve verimin düşmesi ile 140 liraya kadar düştüğünü ancak maliyetlerin yükselmeye devam ettiğini belirtti. Uysal, şunları söyledi:

"2024- 2025 zeytin ve zeytinyağı sezonunun sonuna geldik. Sezon başında 240 lira olan zeytinyağı, sezon ilerledikçe 220- 235 gibi her geçen gün düştü ve 150 lira seviyesine kadar indi. En son geldiği nokta şu anda 140 lira. Geçtiğimiz sezon 300 lira olan zeytinyağı bu sezon sonunda yarı yarıya düşerek 140 lira bandına geldi. Üreticiler ve bizlerin bu yıldan büyük beklentilerimiz vardı. Bu sene çok zeytin olacağını söylemiştik ve gerçekten de çok zeytin oldu. Bütün ağaçlar zeytin tuttu, Türkiye'de ve dünyada da durum böyleydi. Sezon başında bu çok iyiydi, 1-2 ay böyle devam etti. Havalar iyi gitti, zeytinler iyileşmeye başlamıştı. Yağmur yağmayınca zeytinler strese girdi. Zeytinler suyu kendi bedenine aldı ve kendini korumaya aldı. Böyle olunca zeytinler ufak kaldı ve çekirdek halinde kaldı. Yağmurlar geldiğinde ise zeytinlerin toplanmasının yüzde sekseni tamamlanmıştı. Şu anda yağmurlar devam ediyor.

"Çiftçimiz zeytinyağına sahip çıkmalı"

Üretilen zeytinyağlarının fiyatları şu anda çok düşük, 140- 150 lira gibi. İşçi maliyetleri ise çok yüksek. Geçtiğimiz yıl kadın yevmiyesi 300- 350 lira iken bu sene bin lira seviyesine çıktı. Erkeklerde bu rakam bin 500 iki bin lira, makine kullananlar ise 2 bin 500 liraya ulaştı. Hasatlar yapıldı fakat maliyetler çok yüksek. Mazot, gübre ve işçilik maliyetleri de yüzde 50 azaldı. Yağ 300 liraydı şu anda yağın maliyeti 140-150 lira ancak masraflar iki katına çıktı. Bu masraflar çiftçinin cebinden çıktı. Çiftçi şu anda çok zor durumda. Yapması gereken tek şey yağını satmamak. Çiftçi yağını korumalı, çünkü bu yağın fiyatı eninde sonunda yükselecek. Bu sene zeytin ağaçları çok yoruldu. Bir taraftan çok meyve verdi ama yağmur yağmadığı için ağaçlar kendini korumaya aldı. Bu ağaçların yorulması yağmurlarla ne kadar iyileşir bilemiyoruz. Önümüzdeki sezon bu şekilde zeytin olmayacağını varsayıyoruz. Ben fiyatların eninde sonunda artacağını düşünüyorum. Çiftçimiz zeytinyağına sahip çıkmalı. Üretilen kaliteli zeytinyağını korumalı. Zeytinyağında depolama çok önemli. Depolamanın krom nikel tanklarda yapılması gerekir. Zeytinyağının bulunduğu ortamda kesinlikle güneş almaması, sıcaklığın 18 dereceyi aşmaması, pis kokuların olmadığı bir ortamda depolanması gerekiyor. Böylelikle zeytinyağının nefasetini koruyabiliriz."

Soma'da Zeytinyağı Fiyatları Yarı Yarıya Düştü
Kaynak: ANKA / Yerel
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