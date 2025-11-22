Haberler

Soma'da Kömür Rezervinin Devri Tepkiyle Karşılandı

Güncelleme:
Türkiye Maden İş Sendikası Soma Şubesi Başkanı Ali Uzun, Eynez panosundaki 5 milyon tonluk kömür rezervinin TKİ tarafından alt iştiraklere devredilmesine sert tepki gösterdi. Uzun, devir işleminin Soma ekonomisine büyük zarar vereceğini ifade etti.

Türkiye Maden İş Sendikası Soma Şubesi Başkanı Ali Uzun, Eynez panosundaki 5 milyon tonluk kömür rezervinin Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından alt iştiraklere devredilmesine tepki göstererek, "20 yıldır emek verdiğimiz sahalar bir gecede başka firmalara veriliyor, Soma ekonomisi büyük zarar görecek" dedi.

Türkiye Maden İş Sendikası Soma Şubesi Başkanı Ali Uzun, Eynez panosundaki 5 milyon tonluk kömür rezervinin TKİ tarafından alt iştiraklere devredilmesine sert tepki gösterdi. Uzun, 20 yıldır işçilerin emek verdiği sahaların kömür çıkarımına çok az kala başka firmalara devredildiğini belirterek, "Birilerine ekstra kar mı ettiriliyor? TKİ neden kendi kömürünü kendi çıkarmayıp başkasına devrediyor" diye sordu.

Uzun, Ege Linyit İşletmelerinde 838 kadrolu, 600 de taşeron işçi bulunduğunu hatırlatarak sahaların devriyle işçilerde büyük bir gelecek kaygısı oluştuğunu söyledi. Uzun, "Yıllardır çalışan kadrolu ve taşeron işçilerin ne olacağı belli değil. Sahalarımız bilerek daraltılıyor. TKİ kendisine yeni saha açmıyor. Bu durum neyi amaçlamaktadır" dedi.

"Bu kararı gelin hep birlikte durduralım"

TKİ'nin zarar eden iştiraklerine sahaları devretmesini eleştiren Uzun, "Piyasa değeri 25 milyar lira olan kömürü neden iştirakine verirsin? Bir yıl içinde çıkarılacak hazır kömürden elde edilecek kar neden kuruma bırakılmıyor? Biz yıllardır çalıştığımız bu sahaların TKİ eliyle değerlendirilmesini istiyoruz. İşçiler çalışmak istiyor ama çalıştırılmayan biziz" ifadelerini kullandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)'in sahayı "kil tabakası" gerekçesiyle defalarca kapattığını, TKİ'nin ise makinelerin yedek parçalarını getirmeyerek çalışmayı geciktirdiğini öne süren Uzun, "Bu gerekçelerle sahayı yan firmaya verdiler. Çatlak giderilebilir. Ege Linyit İşletmesi (ELİ)'nin makine parkıyla hem çatlağı hem kömürü alabiliriz" dedi.

Eynez panosunun devriyle büyük ekonomik kayıplar yaşanacağına dikkat çeken Uzun, "Bu sahada 5 milyon ton kömür var. Bir yıl sonra stoklara hazır şekilde çekilecek kömür, verilen kömürün 2026'da temin edilememesi anlamına geliyor. Dereköy Lavar Tesisi 2026'da çalışamaz hale gelecek, 150 özel sektör işçisi işsiz kalacak. Ayrıca Soma'daki nakliyecilerin yapması gereken 240 bin sefer iptal olacak. Soma ekonomisine büyük darbedir" diye konuştu,

Ali Uzun son olarak çağrı yaparak, "Bu kararı gelin hep birlikte durduralım. Bu kömürü ELİ vasıtasıyla çıkaralım, kurumumuz kar etsin, zarar etmesin" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
