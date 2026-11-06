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Soma'da İmbat işçilerinin eylül maaşı ve geriye dönük hakları hesaplara yatırıldı

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Soma'da İmbat işçilerinin eylül maaşı ve geriye dönük hakları hesaplara yatırıldı Haber Videosunu İzle
Soma'da İmbat işçilerinin eylül maaşı ve geriye dönük hakları hesaplara yatırıldı
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Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin aylardır biriken ücret ve alacakları için başlattığı mücadele, eylül maaşları ile toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük hakların hesaplara yatırılmasıyla sonuçlandı. Sendika Başkanı Nazmi Gürleyen, 'Direndik, kazandık' dedi.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen maaşlarının hesaplarına yattığını açıkladı. Gürleyen,  "Direndik, kazandık" dedi.

Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin aylardır biriken ücret ve işçilik alacaklarının ödenmesi için başlattığı mücadele, eylül ayı maaşları ile toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük hakların işçilerin hesaplarına yatırılmasıyla kazanımla sonuçlandı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, eylem alanında madencilere yaptığı açıklamada, "Maaşlar hesaba yattı. Direndik, kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra da inşallah kazasız çalışmalar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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