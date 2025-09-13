SOLOTÜRK TEKNOFEST İstanbul'da Gösteri Uçuşu Yapacak

Haberler

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında yarın çevre tanımlama uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri uçuşları Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK, TEKNOFEST öncesi yarın çevre tanımlama uçuşu gerçekleştirecek.

Dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul çerçevesinde gösteri uçuşu yapacak. Ay yıldızı gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK, ilk olarak yarın prova uçuşları gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'nda saat 11.50'da Çevre Tanıma Uçuşu sonra 14.20-15.55 saatleri arasında prova uçuşu yapılacak. - İSTANBUL

