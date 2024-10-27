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SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da Gösteri Uçuşu Yapacak

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da Gösteri Uçuşu Yapacak
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Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Maltepe Sahil Parkı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. 28 Ekim'de selamlama uçuşu yapacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak.

Dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki Maltepe Sahil Parkı'nda gösteri uçuşu yapacak. Ay yıldızı gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK, 28 Ekim günü saat 16.00'da selamlama uçuşu, 29 Ekim'de de saat 16.00'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Hava Kuvvetleri Cumhuriyet Bayramı Etkinlikler Havacılık istanbul Maltepe 29 Ekim Dünya Yerel Spor

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